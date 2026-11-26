باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم پناه پنجشنبه شب در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی و جمع‌بندی سفر سه روزه رئیس جمهور و هیات دولت به استان افزود: این اعتبارات برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در بخش‌های مختلف استان هزینه خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیتی خراسان رضوی گفت: این استان با ۳۴ شهرستان، ۸۳ بخش، ۹۷ شهر، ۱۸۰ دهستان و ۲ هزار و ۵۴۷ آبادی بالای ۲۰ خانوار جمعیتی بالغ بر هفت میلیون و ۲۴۷ هزار نفر را در خود جای داده و به عنوان دومین استان پرجمعیت کشور شناخته می‌شود، همچنین خراسان رضوی از نظر مساحت در رتبه پنجم کشور قرار دارد.

وی افزود: برآورد جمعیت شهری استان پنج میلیون و ۴۸۶ هزار نفر و جمعیت روستایی آن یک میلیون و ۷۶۱ هزار نفر است که خراسان رضوی را به لحاظ جمعیت روستایی در رتبه نخست کشور قرار می‌دهد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تجلیل از مفاخر علمی، مذهبی و ادبی استان همچون حکیم ابوالقاسم فردوسی، مهدی اخوان ثالث، دکتر علی شریعتی، استاد مرتضی مطهری و شهدای شاخص استان، وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) را پناهگاه شیعیان جهان توصیف کرد.

قائم پناه در ادامه به بررسی شاخص‌های اقتصادی استان پرداخت و عنوان کرد: نرخ تورم در خراسان رضوی نسبت به میانگین کشوری بالاتر است و درآمد سالانه خانوار شهری استان با رقم ۳۵۵ میلیون تومان در رتبه بیست و یکم کشور و هزینه‌های آن با ۳۲۱ میلیون تومان در رتبه شانزدهم قرار دارد و درآمد خانوار روستایی ۲۲۰ میلیون تومان و در رتبه بیست و دوم کشوری است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استان تصریح کرد: خراسان رضوی یک استان صنعتی محسوب می‌شود، اما برای افزایش شاخص تولید ثروت در خانوار‌ها باید به جواز‌های تأسیس صادرشده توجه بیشتری شود به طوری که حدود ۳۳ درصد از معادن استان نیز غیرفعال و نیازمند فعال‌سازی و حمایت است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور به موضوع تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۳ نسبت تسهیلات بانکی به منابع در استان ۷۶ درصد بوده است در حالی که میانگین کشوری ۸۶ درصد و در تهران بیش از ۸۶ درصد ثبت شده است، این رقم در سال ۱۴۰۴ نیز برای استان به ۷۵ درصد رسیده که خراسان رضوی را در رتبه ۲۴ کشور قرار می‌دهد و این نابرابری نیازمند اصلاح و مداخله جدی است.

وی با اشاره به شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی استان اعلام کرد: درآمد خانوار‌های شهری و روستایی خراسان رضوی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب رتبه‌های ۲۱ و ۲۲ را داشته است.

قائم پناه ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادی این خطه از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ روند رو به رشدی داشته و جمعیت فعال شاغل ۱۵ ساله و بیشتر بهبود یافته است، نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۴ معادل ۴.۹ درصد و رتبه ۲۸ کشور را داشته، اما در بهار ۱۴۰۵ با کاهش نسبی مواجه شده است که نیازمند هماهنگی مدیران برای حفظ و بهبود این نسبت هستیم ضمن آنکه نرخ تورم استان نیز در سال ۱۴۰۴ معادل ۳۹ درصد و به سال ۱۴۰۵ معادل ۳۸.۳ درصد گزارش شد که این خطه را در رتبه چهارم کشور قرار داده است.

معاون اجرایی رییس جمهور در حوزه زیربنای ارتباطی و عمرانی هم گفت: این استان از نظر وضعیت راه‌های روستایی در رتبه هفدهم، تراکم بزرگراه‌ها جایگاه بیست‌وششم و طول آزادراه‌ها رتبه یازدهم کشور قرار دارد و این خود بیانگر ضرورت توجه جدی‌تر به بزرگراه‌های استان است.

قائم پناه افزود: همچنین خراسان رضوی از نظر سهم جمعیت روستایی دارای آب آشامیدنی در رتبه نوزدهم و جمعیت تحت پوشش شبکه جمع‌آوری فاضلاب در رتبه دهم قرار دارد.

وی گفت: در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هم ظرفیت تولید برق کشور در آبان ۱۴۰۵ نسبت به آغاز دولت ۳۹۹ درصد رشد داشته که این رقم در خراسان رضوی با افزایشی از ۱۰۰ به ۳۶۸ مگاوات، رشد ۲۶۱ درصدی را ثبت کرده و حدود سه هزار و ۴۹۰ مگاوات ظرفیت نیز در حال تأسیس است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با برشمردن شاخص‌های بخش سلامت و آموزش استان گفت: تعداد تخت‌های فعال بیمارستانی به ازای جمعیت خراسان رضوی با میانگین ۱۵.۶ در برابر متوسط ۱۷.۶ کشوری، رتبه ۲۷ را به خود اختصاص داده و تعداد پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر ۱۳.۷ نفر یعنی رتبه دهم، نسبت دانش‌آموز به معلم ۳۳ و رتبه سوم در کشور، تراکم دانش‌آموز در کلاس درس در رتبه پنجم است.

قائم پناه اظهار کرد: در اجرای نظام پزشک خانواده و ارجاع در خانه‌های بهداشت، خراسان رضوی رتبه ۲۳ را داشته و شهرستان‌های فریمان، تربت‌حیدریه، تربت‌جام، بجستان، فیروزه و جغتای برای اجرای این طرح انتخاب شده‌اند که پرونده شهرستان فریمان در این سفر مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به تصادفات جاده‌ای تصریح کرد: آمار تلفات سوانح جاده‌ای در سال ۱۴۰۵ در خراسان رضوی افزایش داشته و پیگیری جدی استاندار برای کاهش این روند ضرورت دارد و موضوع دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل نیز از دغدغه‌های مهم دولت است.

وی ادامه داد: تعداد بازماندگان از تحصیل در سال ۱۴۰۳ از ۴۱۵ هزار نفر به ۱۱۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و انتظار می‌رود آموزش و پرورش استان و مدیران آموزشی با دستوری ویژه برای کاهش بیشتر این آمار و صیانت از جایگاه فرهنگی استان تلاش کنند.

قائم‌پناه در ادامه به بحران آب اشاره کرد و گفت: میزان کل مصرف آب در استان ۴ میلیارد و ۹۳۸ میلیون مترمکعب بوده که از این میزان ۶۲۰ میلیون مترمکعب در بخش آشامیدنی، سه میلیارد و ۸۰۷ میلیون مترمکعب در حوزه کشاورزی و ۱۸۹ میلیون مترمکعب در بخش‌های صنعت و خدمات مصرف شده است.

وی عنوان کرد: از کل آب مصرفی بخش کشاورزی معادل ۸۴ درصد معادل سه میلیارد و ۱۸۱ میلیون مترمکعب از منابع زیرزمینی و فقط ۱۵ درصد از منابع سطحی تأمین می‌شود که استمرار این برداشت بی‌رویه نتیجه‌ای جز فرونشست زمین در پی نخواهد داشت و اصلاح الگوی کشت و انتقال آب ضرورتی جدی است.

وی به نتایج نظرسنجی شهریور ماه ۱۴۰۵ از مردم خراسان رضوی اشاره و عنوان کرد: بر اساس این نظرسنجی، بیشترین رضایتمندی مردم مربوط به گازرسانی، شبکه فاضلاب شهری و خدمات بهداشتی و درمانی بوده در حالی که آب لوله‌کشی، برق‌رسانی، مخابرات و اینترنت رضایت چندانی به همراه نداشته است.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: مهم‌ترین اولویت‌های دولت از دیدگاه مردم شامل؛ رفع مشکل کم‌آبی و خشکسالی، ساماندهی مهاجران افغانی، رفع مشکلات اقتصادی، ایجاد اشتغال و صادرات بوده است.

۶۷ درصد مردم استان تمایلی به مهاجرت ندارند

قائم پناه ادامه داد: همچنین نتایج بررسی‌ها نشان داد که ۶۷.۱ درصد مردم استان با فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی خارجی مخالفند، ۵۵ درصد مشکلات کشور را ناشی از تحریم و فشار‌های خارجی می‌دانند و ۶۶.۸ درصد تمایلی به مهاجرت به شهر‌های دیگر یا کشور‌های دیگر ندارند.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به ارزیابی میزان رضایتمندی مردم از دستگاه‌های اجرایی در استان پرداخت و تشریح کرد: میانگین رضایت از دستگاه‌های دولتی در خراسان رضوی با کسب امتیاز ۴۷.۸ رتبه بیستم کشور را به خود اختصاص داده و بررسی عملکرد دستگاه‌ها نشان می‌دهد که میزان رضایتمندی از وزارتخانه‌های نفت و بهداشت و همچنین شهرداری‌ها بالاتر از میانگین کشوری است، اما وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو و آموزش‌وپرورش و نیز صداوسیما و حوزه ارتباطات با رضایتمندی کمتری نسبت به میانگین کشوری رو‌به‌رو هستند و ضرورت توجه و اصلاح جدی در خدمات‌رسانی به مردم در این بخش‌ها وجود دارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در تشریح رویکرد دولت در سفر‌های استانی تأکید کرد: تلاش شده از ارائه وعده‌های غیرقابل اجرا و شعارگونه پرهیز و تنها پروژه‌هایی مصوب شود که پشتوانه کارشناسی و قابلیت اجرایی داشته باشند.

قائم پناه با اشاره به محدودیت منابع مالی از توزیع اعتبارات متناسب با جمعیت و وسعت استان خبر داد و افزود: برای این سفر در مجموع ۷۶ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان اعتبار از محل بودجه عمومی دولت و ۶۱ هزار میلیارد و ۶۸۲ میلیارد تومان تسهیلات بانکی مصوب شده است که جمع کل اعتبار ریالی آن به حدود ۱۳۸ همت می‌رسد، همچنین میزان اعلام آمادگی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بالغ بر ۸۶ هزار و ۷۸۶ میلیارد تومان و ۱۰۷ میلیون دلار بوده که تفاهم‌نامه‌های آن به امضا رسیده است.

وی مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی و مصوبات این سفر را بهره‌برداری از ۱۶ کیلومتر قطعه یک آزادراه مشهد، بهره‌برداری از چهار ایستگاه متروی مشهد با اعتباری بالغ بر ۱۲ همت، توسعه قطار شهری گلبهار یعنی مسیر سد چالیدره تا شهر گلبهار، اصلاح تقاطع‌های حادثه‌خیز و نقاط پرحادثه استان با پیگیری استاندار و راه و شهرسازی، تکمیل بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی شمال شرق مشهد برای ارتقای سرانه تخت‌های بیمارستانی، اختصاص هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی و بهبود فضا‌های آموزشی و مدارس و تأمین بودجه برای پروژه‌های حوزه آب از جمله آب شرب و رودخانه‌های مرزی عنوان کرد.

وی گفت: تمامی این مصوبات و تفاهم‌نامه‌های تسهیلات بانکی با بانک‌های عامل، کاملا شفاف دارای ردیف مشخص بوده و به امضای وزرا، رئیس سازمان برنامه و بودجه، استاندار و معاون اجرایی رئیس‌جمهور رسیده است و روند اجرای آنها هر شش ماه یک‌بار پایش و کنترل خواهد شد.

معاون اجرایی با اشاره به افتخارآفرینی و ایستادگی مردم ایران و خراسان رضوی در برابر فشار‌ها و تحریم‌ها، سخنان خود را با این نکته به پایان برد که بر اساس نظرسنجی‌ها، ۹۳.۹ درصد از مردم استان همچنان به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند.