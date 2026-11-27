باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- حسین اسداللهی دبیر کمیته شیر مدارس در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: توزیع شیر در مدارس مناطق مختلف به صورت چرخشی و با مدیریت دقیق انجام می‌شود تا تمامی مناطق تحت پوشش قرار گیرند.

وی افزود: در استان‌های دیگر، زمان آغاز توزیع با تهران متفاوت است و این فرآیند با فاصله زمانی مشخص از مرکز کشور آغاز می‌شود.

دبیر کمیته شیر با اشاره به سیستم توزیع در استان‌های مختلف، ادامه داد: در حالی که در برخی مناطق مانند تهران، توزیع به صورت مویرگی در سطح شهرها انجام می‌شود، در برخی دیگر از استان‌ها مانند هرمزگان، ارومیه و خراسان رضوی، دریافت شیر از مرکز کشور صورت می‌گیرد.

اسداللهی با اشاره به وضعیت توزیع در مناطق جنوبی و تحت شرایط خاص، تصریح کرد: در مناطقی مانند میناب و جزیره هرمز که مدارس به دلیل شرایط فعلی تعطیل هستند، نگرانی بابت ماندگاری و سلامت شیر وجود ندارد؛ چرا که در صورت بازگشایی مدارس، این محصول در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین بر اهمیت جنبه‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی تأکید و اظهار کرد: نکته حائز اهمیت که نیاز به بازتاب گسترده‌تر دارد، وجود دستورالعمل رسمی توزیع تغذیه رایگان در شرایط جنگی و اضطراری است که توسط شورای عالی امنیت غذایی تدوین شده و باید به درستی به اطلاع عموم و والدین برسد.