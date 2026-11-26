باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج، محدوده تهران تا کردان، آزادراه تهران ـ قم و برخی محورهای منتهی به شمال سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج در محدوده تهران تا کردان و همچنین در محدوده کَلَشت تا پل کلاک گزارش شده است. در آزادراه تهران ـ کرج نیز ترافیک در محدوده قزوین تا گَرم‌دره سنگین است.

محرابی‌نیا ادامه داد: در آزادراه قم ـ تهران نیز ترافیک سنگین در محدوده بهشت زهرا تا میدان جهاد مشاهده می‌شود. همچنین در محور تهران ـ شمال، ترافیک در بیشتر مقاطع شهریار گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ ساوه در محدوده فیروزبهرا‌م تا احمدآباد مستوفی و آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده اورین خبر داد و افزود: در محور تهران ـ قدیم، ترافیک سنگین در محدوده پاکدشت تا شهرک صنعتی خاوران و همچنین در محور تهران ـ شمال، محدوده آزادراه پردیس، پل اتوبان بابایی تا آزادراه پردیس و محدوده جاجرود گزارش شده است.

وی همچنین از ترافیک سنگین در محور قدیم تهران ـ بومهن در محدوده جاجرود خبر داد.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور گفت: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال، در محدوده‌های بلقان و سرو‌دار، ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در محور فیروزکوه، مسیر رفت و برگشت، در محدوده گیلانوند ترافیک سنگین وجود دارد.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ پردیس نیز در محدوده پل اتوبان بابایی تا آزادراه پردیس و در محور تهران ـ بومهن، محدوده جاجرود، ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در ادامه از تردد روان در محور هراز، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت، محور قدیم تهران ـ بومهن در مسیر شمال به جنوب و محور چالوس در مسیر شمال به جنوب خبر داد.

محرابی‌نیا همچنین اعلام کرد: محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.