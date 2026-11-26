باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به پیش‌بینی برخی فعالان بخش خصوصی مبنی بر رسیدن ناترازی گاز به ۵۰۰ میلیون مترمکعب در روز‌های اوج مصرف بیان کرد: با اعدادی که اکنون در حال تولید هستیم به رقم ۵۰۰ میلیون مترمکعب نرسیده‌ایم، البته اگر ناپایداری در تولید اتفاق بیفتد یا شرایط تولید با مشکل روبه‌رو شود، حجم ناترازی افزایش می‌یابد، اما در حال حاضر برآورد ما از کسری گاز در اوج مصرف زمستان، حدود ۴۳۰ میلیون مترمکعب در روز است.

وی با بیان اینکه اکنون ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور از دسترس خارج شده است، افزود: مقدار ناترازی مصرف به‌صورت روزانه و متناسب با شرایط مصرف تغییر می‌کند. موضوع اصلی، روز‌های اوج مصرف است، روز‌هایی که بیشترین حجم مصرف در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء ثبت می‌شود. طبیعی است که به دلیل سرمای هوا، اولویت نخست تأمین گاز با بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء باشد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به احتمال تأثیر شرایط شبکه بر استان‌های مختلف کشور بیان کرد: موضوع فقط به استان‌های شمالی محدود نمی‌شود. افزون‌بر استان‌های شمالی، یعنی مازندران، گلستان و خراسان شمالی، هشت محور در استان‌های مختلف می‌توانند تحت‌تأثیر شرایط شبکه قرار بگیرند. تعیین دقیق این استان‌ها و محور‌ها متناسب با شرایط شبکه انجام می‌شود.

توکلی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد گاز مصرفی کشور در روز‌های اوج مصرف در اختیار بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء قرار می‌گیرد، گفت: در این روز‌ها نیروگاه‌ها و صنایع بزرگی که امکان استفاده از سوخت مایع را دارند، به‌سمت استفاده از این سوخت می‌روند.

تأمین سوخت صنایع سیمان، فولاد و پتروشیمی متناسب با شرایط شبکه

وی درباره وضع تأمین گاز صنایع در زمستان امسال بیان کرد: براساس سیاستی که از گذشته در وزارت نفت تعیین شده است، بخش زیادی از سوخت موردنیاز صنعت سیمان از طریق نفت کوره تأمین می‌شود. تولید نفت کوره به اندازه‌ای است که باید در صنایع مصرف شود، زیرا در غیر این صورت ممکن است تولید در دیگر بخش‌ها کاهش یابد. افزون بر اینکه ارزش حرارتی نفت کوره برای صنایع سیمان تا حدودی بیشتر است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به شیوه مدیریت مصرف در صنایع عمده مانند فولاد و پتروشیمی افزود: در سال‌های گذشته، مدیریت مصرف این صنایع در روز‌های اوج ناترازی از دو طریق استفاده از سوخت مایع یا اعمال محدودیت در مصرف گاز برخی صنایع انجام می‌شد.

توکلی درباره حجم گاز تحویلی به صنایع فولاد و پتروشیمی گفت: در هفته آخر آبان، هر مقدار گازی که صنایع فولاد و پتروشیمی نیاز داشتند، در اختیارشان قرار داده بودیم. البته از ۲۰ آبان، طبیعی است که حجم مدیریت مصرفی که از سوی وزارت کشور انجام می‌شود، بر این مقادیر تأثیر بگذارد.

وی درباره وضع تأمین سوخت نیروگاه‌ها و احتمال افزایش خاموشی‌ها در زمستان امسال بیان کرد: امسال در تابستان و تا زمان اوج مصرف نیروگاه‌ها، همان مقدار گازی را که نیروگاه‌ها نیاز داشتند، در اختیارشان قرار دادیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: این اتفاق در حالی رخ داد که در آن مقطع، حجم گاز تزریقی به شبکه نسبت به شرایط پیشین ۱۳ درصد کمتر بود، بااین‌حال سهم موردنیاز نیروگاه‌ها تأمین شد. این موضوع کمک می‌کند مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها پر شوند. با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، مقدار گاز مصرفی نیروگاه‌ها کاهش می‌یابد و بخشی از این کاهش از طریق سوخت مایع جبران می‌شود.

تهران، البرز و سمنان در اولویت مدیریت مصرف

توکلی با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف در پایتخت بیان کرد: یکی از استان‌هایی که مدیریت مصرف در آن اهمیت بسیاری دارد، استان تهران است. اگر مصرف گاز در تهران مانند گذشته ادامه یابد، استان‌های شمالی کشور به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به مقدار مصرف گاز استان تهران افزود: اکنون مصرف گاز در استان تهران حدود ۹۵ تا ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز است. این رقم مربوط به مصرف ثبت‌شده تا ۲۰ آبان است و در اوج مصرف زمستان، مقدار مصرف گاز تهران ممکن است به ۱۲۵ میلیون مترمکعب در روز برسد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه مدیریت مصرف در استان‌های تهران، البرز و سمنان اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: مدیریت مصرف در این سه استان می‌تواند به تأمین گاز استان‌های شمالی کشور کمک کند.

توکلی با تأکید بر نقش مدیریت مصرف خانوار‌ها در کاهش ناترازی گاز بیان کرد: اگر خانوار‌ها در روز اوج مصرف، یعنی روزی که حدود ۸۰ درصد گاز مصرفی کشور به بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء اختصاص می‌یابد، تنها یک درجه دمای محیط خانه را کاهش دهند، صرفه‌جویی قابل توجهی اتفاق می‌افتد.

وی افزود: برای نمونه، زمانی که تولید گاز کشور حدود ۸۸۰ میلیون مترمکعب بود، کاهش یک درجه‌ای دمای منازل در روز‌های اوج مصرف، حدود ۲۵ میلیون مترمکعب کاهش مصرف به همراه داشت، رقمی که معادل تولید یک فاز عسلویه است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره مشترکان پرمصرف نیز گفت: برای خانوار‌هایی که مصرف گاز بسیار بالایی دارند، جریمه‌ای در نظر گرفته نشده است، اما قبض گاز این خانوار‌ها وارد پلکان چهارم مصرف می‌شود. تعرفه گاز در پلکان چهارم معادل ۷۵ درصد قیمت گاز صادراتی است.

بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده پالایشگاهی در کمتر از ۱۸ ماه

توکلی درباره زمان بازگشت ظرفیت تولید ازدست‌رفته ناشی از آسیب‌دیدن تأسیسات پالایشگاهی به چرخه تولید گفت: از چهار پالایشگاه، بازسازی دو پالایشگاه به عهده شرکت ملی گاز ایران است و بازسازی دو پالایشگاه دیگر را شرکت ملی نفت ایران انجام می‌دهد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، با توجه به اینکه بازگشت این تأسیسات به چرخه تولید به‌صورت مرحله‌به‌مرحله انجام می‌شود، ان‌شاءالله حداکثر در کمتر از ۱۸ ماه آینده، از زمان حاضر، این تأسیسات دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه ناترازی کشور فقط ناترازی گاز نیست، افزود: ناترازی انرژی وجود دارد، اما در حوزه گاز تولید قابل توجهی داریم و گاز تولیدشده را به بخش‌های مختلف تحویل می‌دهیم. باید در سبد انرژی کشور تنوع سوختی داشته باشیم.

منبع: وزارت نف