باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ادعا‌های اخیر ارتش کویت مبنی بر وقوع حمله نیرو‌های ایرانی به یکی از مراکز حیاتی این کشور، ضمن تکذیب قاطع و کامل این ادعا، اعلام کرد که هیچ‌گونه عملیات نظامی یا تهاجمی از سوی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در منطقه صورت نگرفته است.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران همچنین افزود: با توجه به پیشینه اقدامات خصمانه و نقش رژیم صهیونیستی و نیرو‌های آمریکایی در استفاده از پرچم دروغین و ماجراجویی‌های منطقه‌ای، این اتهامات، پوششی برای تداوم شرارت و تلاش جهت افزایش ناامنی در منطقه تلقی می‌شود.

منبع: ایرنا