باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ترکیه و عربستان سعودی شامگاه پنجشنبه تفاهم‌نامه‌ای با هدف تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه صنایع نظامی امضا کردند.

این خبر را خلوک گورگون، رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه، در بیانیه‌ای درباره دیدار خود با فالح بن عبدالله السلیمان، رئیس سازمان کل توسعه دفاعی عربستان و هیئت همراه وی در آنکارا اعلام کرد.

گورگون گفت در جریان این دیدار، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان صنایع دفاعی ترکیه و سازمان کل توسعه دفاعی عربستان با هدف گسترش همکاری دو کشور در حوزه صنایع نظامی به امضا رسید.

او افزود این تفاهم‌نامه شامل همکاری در زمینه‌های تحقیق و توسعه و نوآوری مرتبط با فناوری‌ها و سامانه‌های دفاعی و صنایع نظامی است.

منبع: آناتولی