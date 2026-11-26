باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش جایزه ملی روایت پیشرفت؛ فراخوان سومین دوره «جایزه ملی روایت پیشرفت» با شعار محوری «روایت کن از این ققنوس بر بام جهان، ایران» و با تمرکز بر بازنمایی اصالت تلاش، امیدآفرینی ملموس، خودباوری ملی و ثبت حماسه‌های مسیر پیشرفت و مقاومت ایران اسلامی منتشر شد. این دوره با دعوت از تمامی اهالی قلم و اندیشه، هنرمندان، پژوهشگران، فعالان رسانه‌ای و نسل جوان، در ۱۲ بخش تخصصی و عمومی و با محوریت مسائل واقعی و تاریخی کشور برگزار می‌شود.

در سومین گام خود بستری گسترده را برای گردآوری و داوری آثار در ۱۲ شاخه تخصصی فراهم آورده است: کتاب؛ سینما و تلویزیون؛ شعر، آهنگ و نماهنگ؛ هنر‌های تجسمی؛ خبر و مطبوعات؛ فضای مجازی؛ صنایع فرهنگی؛ آموزش و پژوهش؛ حکمرانی؛ دانشجویی؛ دانش‌آموزی و بخش بین‌الملل.

هنرمندان، پژوهشگران، نویسندگان، فعالان رسانه و عموم علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا پایان روز ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ از طریق پایگاه اینترنتی جایزه به نشانی www.pish-raft.ir بارگذاری و ثبت نمایند.

رویکرد‌های محتوایی و افق‌های موضوعی

بر اساس فراخوان منتشرشده، آثار ارسالی در دو دسته محور‌های عمومی و محور ویژه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند:

محور‌های عمومی:

انسان ایرانی و قهرمانان میدان‌دار تحول: نقش جوانان بااراده، مدیریت جهادی و شکستن حصار تفکر انفعالی

عزم جمعی و برانگیختگی ملت: همبستگی اجتماعی، خودباوری و حضور داوطلبانه اقشار در پیشرفت

ایرانِ پیشران، الهام‌بخش و تمدن‌ساز: مرجعیت علمی، الهام‌بخشی به ملت‌ها و پیوند با جبهه مقاومت

راه و بیراهه‌های پیشرفت کشور: نقد الگو‌های وابسته غربی، شناخت تجربه‌های عدم فتح و تبیین مسیر‌های بومی حل مسئله

قله‌های فتح‌شده: دستاورد‌های شتابان علمی، دفاعی، فناوری و ابتکار‌های برهم‌زننده محاسبات دشمن

محور ویژه (روایت پیشرفت در آینه جنگ تحمیلی سوم):

بازخوانی نقش رهبر شهید در خلق، تداوم و امیدآفرینی مسیر پیشرفت

بعثت ملت، همبستگی اجتماعی و کنشگری حلقه‌های میانی در مواجهه با بحران جنگ

ظهور ایران مقتدر به‌عنوان محور قدرت چهارم در نظم جدید جهانی

بانوان، خانواده و پشتیبانی جنگ؛ تاب‌آوری اقتصادی و حفظ جریان زندگی

مقاومت در حکمرانی، صیانت از معیشت مردم و امنیت زنجیره تأمین

پیشرفت فناوری، صنعت و نوآوری‌های دفاعی در دل شرایط جنگی

بازسازی، آبادانی، تداوم طرح‌های عمرانی و تثبیت جغرافیای قدرت در خلیج‌فارس و تنگه هرمز