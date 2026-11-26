باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه، گفت که حماس نمی‌تواند در برابر تداوم این حملات سکوت کند.

الحیه گفت: «معادله کشتار و محاصره را نمی‌توان در چارچوب توافق آتش‌بس پذیرفت».

او افزود حماس درباره نحوه پاسخ به «نقض توافق و سیاست کشتار روزانه» با دیگر گروه‌های فلسطینی گفت‌و‌گو خواهد کرد.

رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین با تأکید بر اینکه «خون فلسطینیان ارزشمند است»، گفت سکوت در برابر جنایت‌های اشغالگران از سوی «شورای صلح» و کشور‌های ضامن توافق آتش‌بس پذیرفتنی نیست.

اظهارات خلیل الحیه در واکنش به موج تازه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و افزایش شمار شهدای فلسطینی، با وجود توافق آتش‌بس بیان شده است.

به گزارش رویترز، حملات شدید رژیم صهیونیستی از سه‌شنبه هفته گذشته تا روز پنجشنبه (سه روز متوالی) ادامه داشت. منابع پزشکی در غزه اعلام کردند در این حملات دست‌کم ۱۰ فلسطینی به شهادت رسیدند.

یکی از حملات، آپارتمانی را در دیرالبلح در مرکز نوار غزه هدف قرار داد که به شهادت خالد ابوندا انجامید. او عضو دفتر سیاسی حماس و معاون وزیر آموزش‌وپرورش در این جنبش بود.

طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی وزارت بهداشت غزه که خبرگزاری وفا امروز گزارش کرده است، از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴) تاکنون، ۱۷۰۵ فلسطینی در نوار غزه به شهادت رسیده‌اند.

در همین حال، رژیم صهیونیستی محدودیت‌های شدیدی بر ورود کالا‌های بشردوستانه به نوار غزه اعمال می‌کند و مردم در رفع ابتدایی‌ترین نیاز‌های خود، مانند سرپناه، با چالش مواجه هستند.

منبع: الجزیره