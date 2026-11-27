باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابراهیم عزیزی رئیس‌ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدام قطر در صدور یک بیانیه مشترک با آلمان علیه ایران گفت: میانجی باید نقش خود را در چارچوب میانجیگری دنبال کند و نباید فراتر از آنچه به‌عنوان میانجی پذیرفته شده است، خود را وارد معادلاتی کند که اساساً خارج از حیطه نقش میانجیگری قرار دارند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس اظهار کرد: نکته دوم این است که جمهوری اسلامی ایران، بر اساس منافع ملی و با تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، در این موضوعات حرکت کرده است. پیش‌تر نیز اعلام شده است که ما شروطی داریم و تا زمانی که این شروط محقق نشوند، نمی‌توان از مذاکره سخن گفت. مذاکره با چه کسی؟، با آمریکایی که به هیچ‌یک از عهد و پیمان‌ها و توافق‌نامه‌های خود پایبند نبوده و عملاً نشان داده است که هیچ توافق‌نامه‌ای برای آن اعتبار ندارد.

عضو فراکسیون محور مقاومت تأکید کرد: مذاکره باید حتماً به تأمین شروط ملت بزرگ ایران و تحقق آنچه تاکنون اعلام شده است، منتهی شود. اگر میانجیگران بخواهند خارج از چارچوبی که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، دیدگاه یا پیشنهادی مطرح کنند یا اظهارنظرهایی داشته باشند که با چارچوب و شروط جمهوری اسلامی ایران مطابقت نداشته باشد، بدون شک چنین مواضعی برای هیچ‌کس پذیرفته‌شده نخواهد بود؛ چه قطر باشد و چه کشورهای دیگر.

این نماینده مجلس می‌گوید ما همواره به روابط دوستانه‌ای که مبتنی بر منافع ملی باشد، احترام گذاشته‌ایم، اما این احترام به معنای آن نیست که برخی کشورها از چارچوب‌ها و اصولی که پذیرفته‌ایم و بر آن‌ها تأکید کرده‌ایم، تخطی کنند یا از آن‌ها خارج شوند. به همین دلیل، تأکید داریم که اظهارات این کشورها باید متناسب با شأن میانجیگری و در چارچوب آن چیزی باشد که ما به‌عنوان میانجی پذیرفته‌ایم.

عزیزی گفت: در خصوص آلمان نیز باید گفت که سابقه این کشور بسیار سیاه‌تر از آن چیزی است که امروز جهان مشاهده می‌کند. آلمان در دوران جنگ هشت‌ساله، رژیم حزب بعث عراق را به سلاح‌های شیمیایی مجهز کرد؛ سلاح‌هایی که علیه مردم شهرستان سردشت ایران و حتی علیه مردم خود عراق به کار گرفته شدند.

رئیس‌ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: آلمانی‌ها باید هرگاه درباره موضوعاتی همچون حقوق بشر و مسائلی که امروز مدعی آن هستند، اظهارنظر می‌کنند، به سابقه سیاه خود بازگردند و آن را به یاد آورند. این سابقه برای همیشه در کارنامه آنان ثبت شده است و نمی‌توانند با جوسازی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها، این پرونده و سابقه سیاه را از کارنامه خود پاک کنند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس اضافه کرد: از این‌رو، توصیه می‌کنیم که آلمانی‌ها در اظهارنظرهای خود تأمل کنند و سخنانشان را با گذشته خود تطبیق دهند. آنان باید بپذیرند که ملت‌های آزاده دیگر فریب شعارهای دروغین و اظهارات نامتناسب را نمی‌خورند. هیچ‌یک از کشورهای آزاده نمی‌تواند رفتارهای متناقض در گفتار و عمل را بپذیرد.

این نماینده مجلس بیان کرد: همان‌طور که گفته شد، آلمان سابقه‌ای بسیار سیاه دارد و پیش از هر چیز باید برای پاک کردن این سابقه از کارنامه خود تلاش کند. این کشور باید به اصولی بازگردد که جوامع آزاده و کشورهایی که امروز در عرصه‌های مختلف برای آزادی فریاد می‌زنند، بر آن‌ها تأکید دارند.

عضو فراکسیون محور مقاومت تصریح کرد: اگر آلمانی‌ها خیلی اهل حقوق بشر هستند، باید جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه را ببینند. اگر خیلی اهل حقوق بشر هستند و از آن سخن می‌گویند، باید به مدرسه میناب و باشگاه ورزشی لامرد نیز توجه کنند.

عزیزی اظهار کرد: آلمانی‌ها نمی‌توانند اقدامات جنایتکارانه آمریکایی‌ها و گذشته سیاه خود را نبینند، اما از آزادی، حقوق بشر و مسائلی از این دست سخن بگویند.