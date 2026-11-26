باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی اظهار داشت: امشب در شرق سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، خراسان شمالی و بخش‌هایی از خراسان رضوی رگبار پراکنده، وزش باد و در مناطق سردسیر و ارتفاعات، بارش برف را شاهد هستیم.

وی افزود: امشب در غرب کشور و دامنه های جنوبی البرز ، وزش باد رخ می دهد.

او بیان کرد: جمعه و شنبه (۶ و ۷ آذر) در بیشتر مناطق کشور جوی آرام برقرار می شود و شرایط برای انباشت آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پر جمعیتی فراهم می شود.

ضیائیان توضیح داد: در اواخر وقت شنبه افزایش ابر و بارش پراکنده و در شرق اردبیل و گیلان افزایش ابر و باران پراکنده پیش بینی می شود.

او تاکید کرد:از شنبه در جنوب شرق کشور سرعت وزش باد افزایش پیدا می کند. یکشنبه با ورود سامانه بارشی به کشور علاوه بر اردبیل و گیلان در مناطق شمال غرب و غرب کشور، رگبار باران و رعد و برق و در مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

او گفت: دوشنبه سامانه بارشی علاوه بر این مناطق، جنوب غرب و مناطق گسترده ای از غرب و شمال غرب کشور را در بر می گیرد و در بیشتر مناطق کشور به جز سواحل شمال، شمال شرق تا دوشنبه روند کاهش دما را خواهیم داشت.

وی گفت: از بعدازظهر پنجشنبه تا شنبه، دریای خزر مواج می‌شود. همچنین شنبه، نیمه غربی خلیج فارس مواج است.