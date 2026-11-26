باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مجید غفاری، تهیه‌کننده برنامه «انارستان» از شبکه افق به تشریح رویکرد این برنامه در حوزه طب ایرانی، اصلاح سبک زندگی، هم‌افزایی میان نحله‌های مختلف طب سنتی و تداوم آن در هشتمین سال پخش پرداخت و گفت: برنامه «انارستان» برنامه‌ای است که اکنون هشتمین سال خود را پشت‌سر می‌گذارد. موضوع برنامه راجع به طب سنتی از طریق اصلاح سبک زندگی به واسطه پیشگیری از بیماری‌هاست. این برنامه به دنبال پررنگ کردن و گسترش طب سنتی ایرانی است.

غفاری ادامه داد: رویکرد اصلی برنامه این است که فضای طب سنتی را به طور کامل گسترش دهیم و مردم را با این فضا آشنا کنیم. بنای ما جمع کردن تمام نحله‌های مختلف طب سنتی بود که در این فضا کار می‌کنند.

تهیه‌کننده برنامه علت تداوم برنامه «انارستان» را جذابیت آن برای مردم دانست و گفت: موضوع برنامه برای مردم بسیار کاربردی است. وجه دیگر آن استمرار برنامه است، که همین سبب دنبال کردن برنامه از سوی مخاطب شده است. ما مخاطبان بسیاری داریم که سبک زندگی‌شان را تغییر داده‌اند و از این تصمیم بسیار راضی‌اند و نتیجه گرفته‌اند.