باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر بررسی شد که در شرایط تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح، انویدیا به دلیل نقش مهمش در صنعت هوش مصنوعی و اقتصاد آمریکا، یکی از نقاط حساس واشنگتن است. این شرکت به‌تنهایی حدود یک‌ونیم درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد و شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی نیز سهم بزرگی در رشد بورس این کشور دارند.

از سوی دیگر، بخش مهمی از ارزش سهام شرکت‌های فناوری به انتظارات و پیش‌بینی سودهای آینده وابسته است؛ موضوعی که حباب هوش مصنوعی را شکل داده و با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌تواند به افت گسترده ارزش سهام منجر شود.