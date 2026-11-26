\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0639\u0631\u0627\u0642\u0686\u06cc \u0648 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0633\u062d\u0627\u0642 \u062f\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u062a\u0644\u0641\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u062d\u0648\u0644\u0627\u062a \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627 \u06cc\u06a9\u062f\u06cc\u06af\u0631 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u200c\u06af\u0648 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.