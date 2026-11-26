باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری عراق گزارش داد که «نیروهای مرزبانی، گذرگاه مرزی پشتە میان عراق و ایران را در شهر حلبچه، استان سلیمانیه، بستند».

همچنین این خبرگزاری به نقل از محمد عبدالوهاب سکر السعیدی، فرمانده نیروهای مرزبانی عراق، از اعلام بسته شدن «گذرگاه الولید میان عراق و سوریه» خبر داد.

فرمانده نیروهای مرزبانی عراق توضیح داد که «گذرگاه‌های پشتە با ایران و الولید با سوریه، تحت مدیریت دولت اقلیم کردستان بودند».

این اقدام در پی دستور ۲۴ نوامبر علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق برای بستن گذرگاه‌های غیررسمی و واگذاری مدیریت گذرگاه‌های اقلیم کردستان به دولت فدرال انجام شد.

بغداد می‌گویدبا هدف مقابله با قاچاق و افزایش کنترل بر مرزها، درصدد گسترش اختیارات خود در اقلیم است؛ اقدامی که با مخالفت دولت اقلیم کردستان و تشدید اختلافات دیرینه دو طرف بر سر مدیریت مرزها، درآمدهای نفتی و اختیارات قانونی همراه شده است.

منبع: النشره