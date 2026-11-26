باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی و شیخ جراح جابر الأحمد الصباح وزرای امور خارجه ایران و‌کویت بعد از ظهر امروز پنجشنبه به صورت تلفنی گفت‌و‌گو و رایزنی کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی، ادعای مطرح‌شده درباره حمله پهپادی ایران به این کشور را قاطعانه رد و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه دخالتی در این حادثه نداشته است.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین ضمن ابراز تأسف از تلفات انسانی و خسارات ناشی از این حادثه، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای انجام تحقیقات مشترک با طرف کویتی، با هدف بررسی دقیق ابعاد حادثه و شناسایی منشأ و عوامل دخیل در آن اعلام کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت