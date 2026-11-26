باشگاه خبرنگاران جوان - بسیج پنجم آذر ۱۳۵۸ با فرمان امام خمینی (ره) متولد شد؛ تفکری فراتر از یک نیروی نظامی که بر ایمان، اراده مردم و خدمت بی‌تظاهر به جامعه استوار است. این الگو با نقش‌آفرینی حاج قاسم سلیمانی در منطقه گسترش یافت و در غزه، لبنان، عراق و یمن به نماد مقاومت مردمی تبدیل شد.

امروز ترویج فرهنگ بسیجی، مأموریتی برای مقابله با نظم ناعادلانه و سلطه جهانی است؛ الگویی که نشان می‌دهد قدرت ملت‌ها می‌تواند معادلات قدرت‌های بزرگ را تغییر دهد. از ریشه‌های بسیج در ایران تا جبهه‌های مقاومت در جهان، هر جا ملتی در برابر ظلم بایستد، یک بسیج متولد می‌شود.