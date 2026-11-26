باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه خبری ان‌بی‌سی گزارش داد که در پی حرکت یک سامانه طوفانی از مناطق غرب میانه آمریکا به سمت سواحل شرقی این کشور، برق حدود ۵۲۰ هزار خانوار در چندین ایالت قطع شده است.

بر اساس داده‌های یک وب‌سایت رصد قطعی برق، بیشترین خاموشی‌ها در ایالت ویرجینیا ثبت شده و نزدیک به ۲۰۰ هزار مشترک در این ایالت برق ندارند.

ایالت میزوری نیز با حدود ۱۵۰ هزار مورد قطعی برق در رتبه بعدی قرار دارد. کارولینای شمالی، مریلند و ایلینوی نیز از دیگر ایالت‌هایی هستند که بیشترین قطعی برق در آنها گزارش شده است.

این طوفان مناطق گسترده‌ای از غرب میانه تا سواحل شرقی آمریکا را دربر گرفته است.

این طوفان در حالی مناطق مختلف آمریکا را دربر گرفته که پیش‌بینی‌های هواشناسی از وزش باد‌های شدید، بارش سنگین باران و برف و خطر سیلاب در بخش‌هایی از سواحل شرقی این کشور حکایت دارد.

شرایط نامساعد جوی همچنین به اختلال در سفر‌های روز شکرگزاری، لغو و تأخیر پرواز‌ها و بسته‌شدن برخی مسیر‌های جاده‌ای منجر شده است.

منبع: ان‌بی‌سی نیوز