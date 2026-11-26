باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی روز پنجشنبه در حاشیه نشست رییس‌جمهور با دست‌اندرکاران و فعالان حوزه زیارت خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران افزود: همچنین اتهامات رژیم صهیونیستی درباره فعالیت شرکت‌های داروسازی ایران بخشی از فضاسازی برای ایجاد فضای جنگی و تحریم آمریکا به ورود دوباره به جنگ علیه ایران است.

وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود آمادگی کامل دارد و در عین حال مسیر دیپلماسی را نیز باز می‌داند.

وزیر امور خارجه ادامه داد: رژیم صهیونیستی برای ایجاد فضای جنگی و نسبت دادن اتهامات به ایران، به دروغ متوسل می‌شود، کاملا روشن شده که هر روز یک حرف عجیب و غریب و یک ادعای بزرگ مطرح می‌کند؛ ادعا‌هایی که شاید فقط افراد ساده‌لوح باور می‌کنند.

عراقچی گفت: صهیونیست‌ها یک روز ادعا می‌کنند ایران صد‌ها موشک را پنهان کرده، روز دیگر می‌گویند در کارخانه‌های داروسازی سلاح شیمیایی تولید می‌شود و روزی دیگر ادعا می‌کنند ایران قصد دارد با بمب‌های شیمیایی و میکروبی به واشنگتن حمله کند یا دست به ترور فلانی بزند.

به گفته وی، نتایج انتخابات اخیر به‌خوبی نشان داد افکار عمومی آمریکا تا چه اندازه متوجه و هوشیار شده که منافع رژیم صهیونیستی در حال اولویت‌یافتن بر منافع آمریکاست؛ این حرفی نیست که من بزنم، بلکه در خود آمریکا نیز مطرح شده و حتی رییس‌جمهور و معاون رییس‌جمهور آمریکا به این موضوع اشاره کرده‌اند.

وی با تاکید بر ضرورت تجدید نظر آمریکا در سیاست‌های منطقه‌ای خود خاطرنشان کرد: آمریکا باید در این زمینه تجدیدنظر کند که همواره هزینه‌های رژیم صهیونیستی را در منطقه پرداخت می‌کند و هوشیار باشد؛ اگر بخواهد یک بار دیگر ایران را آزمایش کند، خودش می‌داند که نتیجه بهتر از گذشته نخواهد بود.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: ما تفاوتی میان رژیم صهیونیستی و سیاست‌های آمریکا در مجموع قائل نیستیم، اما برای هر حالتی آمادگی داریم، برای دفاع از خود کاملا آماده‌ایم و به خوبی می‌دانیم چگونه از خود دفاع کنیم.

عراقچی فضاسازی‌های اخیر رژیم صهیونیستی را فاقد اعتبار و اثرگذاری در افکار عمومی جهان دانست و خاطرنشان کرد: تصور می‌کنم فضاسازی‌هایی که صهیونیست‌ها انجام می‌دهند، بیش از این نمی‌تواند کسی را در دنیا فریب دهد.

به گفته وی، هر اتهامی که به ما می‌زنند، در حقیقت اعترافی است که درباره خودشان انجام می‌دهند چراکه همه پلیدی‌های خود را می‌خواهند به دیگران نسبت دهند و این در واقع روشن می‌کند که این رژیم از چه سیاست‌های پلیدی برخوردار است.