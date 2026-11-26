باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمدمهدی مومنی‌ها، کارشناس رسانه و مدیرکل سابق توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی ساترا در گفت‌و‌گو با رادیو فرهنگ و در واکنش به تولید محتوا‌های ناهنجار از سوی پلتفرم‌ها گفت: اکنون شاهد راه‌های دور زدن قانون از سوی پلتفرم‌ها هستیم. بخشی از درآمد پلتفرم‌ها از طریق مصرف ترافیک‌هایی است، که از اپراتور‌های تلفن همراه می‌گیرند. بسیاری از ناهنجاری‌های موجود نیز بخاطر جذب مخاطب و درآمد بیشتر است.

مومنی‌ها ادامه داد: اگر بناست وی‌اودی‌ها همچنان به مباحث خارج از عرف جامعه بپردازند، لازم است در بُعد اقتصادی نیز پلتفرم‌ها دچار چالش شوند. یعنی احساس کنند اگر بخواهند خلاف قانون حرکت کنند، در بُعد اقتصادی برایشان یکسری مشکل ایجاد خواهد شد. همین زمینه رعایت قوانین و بسترسازی برای ارائه محتوای سالم را فراهم می‌کند.

این کارشناس رسانه افزود: در صورتی که اگر جامعه اینگونه محتوا‌ها را بپذیرد، باز راهی برای دور زدن قانون وجود دارد. یعنی جامعه باید بپذیرد محتوا‌های ناهنجار را نبیند؛ همین نپذیرفتن سبب می‌شود ترافیک رسانه پایین بیاید و رسانه ملزم به اصلاح محتوا می‌شود.