باشگاه خبرنگاران جوان - سه هفته پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره، انتقادها از ترامپ به دلیل پیامدهای جنگ با ایران شدت گرفته است. نشریه امریکن پراسپکت این جنگ را باتلاقی بی‌پایان و شکست‌خورده توصیف کرده که قدرت سیاسی ترامپ را کاهش داده و موجب انزجار جمهوری‌خواهان از هزینه‌های اقتصادی و سیاسی آن شده است.

همزمان، ابهام درباره حمله به مدرسه میناب، تلفات غیرنظامیان و خسارات پایگاه‌های آمریکا همچنان بی‌پاسخ مانده است. واشنگتن‌پست گزارش داده رهبران جمهوری‌خواه سنا برای جلوگیری از اختصاص بودجه جدید جنگ با ایران، حاضر به همکاری با دموکرات‌ها شده‌اند؛ نشانه‌ای از تشدید فشار سیاسی بر ترامپ.