باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یوهان فادفول، وزیر امور خارجه آلمان، و جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، امروز پنجشنبه پس از حمله اوکراین به کشتی‌های روسیه در لیبی، نسبت به گسترش جنگ اوکراین به مناطق دیگر هشدار دادند.

فادفول در نشست خبری مشترک با همتای رومانیایی خود در برلین تاکید کرد که «حق اوکراین برای دفاع از خود محل تردید نیست» و آلمان از این کشور حمایت می‌کند، اما به‌شدت هشدار داد که نباید اجازه داد دامنه جغرافیایی درگیری گسترش یابد.

ملونی نیز نگرانی‌های ایتالیا درباره نشانه‌های احتمالی گسترش جنگ به دریای مدیترانه را تکرار کرد؛ نگرانی‌هایی که پس از غرق شدن یک ناو روسی در آب‌های لیبی به دست اوکراین در روز یکشنبه گذشته مطرح شده است.

او تاکید کرد که جنگ نباید به مدیترانه کشیده شود و گفت: «ضروری است که با دوستان اوکراینی و شرکا شفاف باشیم.» ملونی همچنین اعلام کرد که می‌خواهد در این زمینه با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، کاملا صریح و روشن صحبت کند.

اظهارات ملونی پس از سخنان آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، مطرح شد که روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای مطبوعاتی گفت با آندری سیبیها، همتای اوکراینی خود، تماس تلفنی داشته و بر تعهد ایتالیا به حفظ تمامیت ارضی لیبی تاکید کرده است.

همچنین حزب راست‌گرای «لیگا»، یکی از احزاب ائتلاف حاکم ایتالیا، این حمله را محکوم و آن را «غیرقابل قبول» توصیف کرد و هشدار داد که این اقدام، ثبات لیبی را تهدید می‌کند.

منبع: المیادین