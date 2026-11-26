باشگاه خبرنگاران جوان - پزشکیان شامگاه پنجشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۵ در جریان سفر استانی به خراسان رضوی و در دیدار با سرمایه‌گذاران حوزه کشاورزی گلخانه‌ای، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای و اقلیمی کشور، بر انجام مطالعات عمیق منطقه‌ای، بهره‌گیری از دانش و تجربه مشاوران داخلی و خارجی و حرکت به سمت الگو‌های نوین و افزایش بهره‌ور در بخش کشاورزی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه الگوی توسعه در هر منطقه باید بر اساس ظرفیت‌های همان منطقه طراحی و اجرا شود، اظهار کرد: اقدامات توسعه‌ای در استان‌ها و مناطق مختلف کشور باید با ظرفیت‌های موجود، شرایط اقلیمی، منابع و ویژگی‌های جغرافیایی آنها همخوانی داشته باشد و نمی‌توان برای همه مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت. برای دستیابی به توسعه پایدار، لازم است مطالعات منطقه‌ای به‌صورت عمیق و دقیق انجام شود و از دانش و تجربه متخصصان و مشاوران داخلی و خارجی نیز بهره گرفته شود.

رئیس‌جمهور آموزش را یکی از ارکان اساسی عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن دانست و گفت: اگر بتوانیم آموزش‌های نوین کشاورزی را متناسب با شرایط هر منطقه در اختیار کشاورزان قرار دهیم، می‌توانیم شاهد افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات و استفاده بهینه‌تر از منابع باشیم و در عین حال، الگوی مصرف انرژی در بخش کشاورزی را نیز اصلاح کنیم.

پزشکیان افزود: توسعه کشاورزی و اصلاح روش‌های تولید باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی هر منطقه انجام شود. زمانی می‌توانیم به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها دست پیدا کنیم که روش‌های تولید، نوع محصول، میزان مصرف منابع و فناوری مورد استفاده با شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های همان منطقه متناسب باشد.

رئیس‌جمهور برخورداری هر منطقه و اقلیم از نقشه مشخص پیشرفت و توسعه را لازمه نگاه آینده‌نگر در برنامه‌ریزی کشور عنوان کرد و گفت: اگر نقشه پیشرفت و توسعه کشور به‌درستی طراحی و عملیاتی شود، تقسیم فعالیت‌ها و اقدامات بر اساس نیاز‌های کشور و ویژگی‌های جغرافیایی و اقلیمی مناطق شفاف خواهد شد و هر منطقه می‌تواند متناسب با ظرفیت‌های خود در فرآیند توسعه کشور نقش‌آفرینی کند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری درباره توسعه نباید بدون شناخت دقیق ظرفیت‌های منطقه‌ای انجام شود، خاطرنشان کرد: باید بدانیم در هر منطقه چه منابع، ظرفیت‌ها و امکاناتی وجود دارد و بر اساس همین شناخت، مسیر توسعه را تعیین کنیم. این رویکرد می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کرده و زمینه استفاده مؤثرتر از سرمایه‌گذاری‌ها و امکانات موجود را فراهم کند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اساسی در اصلاح الگوی مصرف در همه بخش‌ها، حرکت به سمت انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر است و باید این موضوع در برنامه‌های توسعه کشور به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

پزشکیان افزود: با استفاده از دانش و تخصص دانشگاهیان و ظرفیت‌های علمی کشور، به دنبال بومی‌سازی فناوری و تولید پنل‌های خورشیدی در داخل هستیم و باید از توان علمی و تخصصی دانشگاه‌ها برای توسعه انرژی‌های پاک استفاده کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توجه به اصلاح الگوی مصرف انرژی در همه طرح‌های توسعه‌ای کشور گفت: در طراحی و اجرای طرح‌های پیشرفت و توسعه، باید موضوع مصرف انرژی و سوخت از ابتدا مورد توجه قرار گیرد و طرح‌ها به گونه‌ای اجرا شوند که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید، کمترین میزان مصرف انرژی و منابع را داشته باشند.

در این دیدار همچنین گزارشی از روند و فرآیند کشت بر بستر هیدروپونیک (بدون خاک) و برنامه‌های توسعه گلخانه‌های روستایی به رئیس‌جمهور ارائه شد و ظرفیت‌ها و چشم‌انداز توسعه این شیوه‌های نوین تولید در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.