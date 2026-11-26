باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا محمدی با تشریح روند اجرایی و مالی حج تمتع ۱۴۰۵ اظهار کرد: در پی شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و محدودیت‌های ناشی از تحریم در انتقال به‌موقع ارز به عربستان، سهمیه حج تمتع از ۸۵ هزار نفر به ۳۰ هزار نفر کاهش یافت. بر همین اساس کاروان‌های جدید تشکیل و متقاضیانی که در شرایط اعلام شده آمادگی تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ را داشتند در کاروان‌های مذکور ثبت نام و اعزام شدند و حدود ۵۳ هزار نفر به حج مشرف نشدند.

محمدی با اشاره به این تعداد حدود ۵۳ هزار نفر گفت: از مجموع حدود ۵۳ هزار نفر تمامی عزیزان وجوه خود را با هماهنگی بانک عامل (بانک ملی) دریافت کرده‌اند؛ لذا در این میان برخی افراد که سند حج تمتع خود را پایدار نکرده‌اند که باید با مراجعه به شعب بانک ملی نسبت به پایداری و دریافت سند حج خود اقدام نمایند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت در ادامه از محاسبه عواید مالی وجوه متقاضیان جامانده از حج ۱۴۰۵ خبر داد و تصریح کرد: با هماهنگی و همکاری بانک ملی به‌عنوان بانک عامل و بر اساس مدت زمان ماندگاری وجوه هر فرد، عواید حاصل از آن محاسبه شده است. مبالغ این عواید متناسب با مدت زمان باقی‌ماندن وجوه هر فرد متفاوت است که بر همین اساس، مبلغ حساب شده برای هر یک از مشمولان واریز می‌گردد.

وی همچنین با اشاره به معدود افرادی که به دلیل وجود اشکال در شماره شبای بانکی خود تاکنون وجوه خود را دریافت نکرده‌اند، گفت: این افراد لازم است با مراجعه به سامانه حج من به نشانی my.haj.ir نسبت به اصلاح شماره شبای بانکی خود اقدام کنند تا پس از ثبت و تأیید اطلاعات، مبالغ مربوط به آنان نیز واریز شود.

محمدی با اشاره به ماهیت غیرانتفاعی سازمان حج و زیارت اظهار کرد: این سازمان هیچ‌گونه سود یا منفعتی از محل وجوه زائران دریافت نمی‌کند و وجوه پرداختی نیز متعلق به خود متقاضیان است. سازمان در این فرآیند صرفاً نقش وکیل زائران را بر عهده داشته و هماهنگی‌های لازم با بانک عامل را انجام داده است.

منبع: حج و زیارت