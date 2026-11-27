باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت انرژی عربستان می‌گوید در پی حمله به پالایشگاه نفت «جازان» یک کارگر نپالی کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.

این وزارتخانه اعلام کرد که شدت جراحت مصدومان متفاوت است. همچنین آتش‌سوزی ناشی از این حمله مهار شده و فعالیت برخی بخش‌های پالایشگاه به‌طور موقت متوقف شده است.

جازان شهری در جنوب غربی عربستان و در ساحل دریای سرخ است که در نزدیکی مرز یمن قرار دارد. پالایشگاه نفت جازان نیز متعلق به شرکت آرامکو است و ظرفیت پالایش روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام را دارد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ائتلاف سعودی جنبش انصارالله یمن را مسئول حمله به پالایشگاه جازان معرفی کرده است.

منبع: الجزیره