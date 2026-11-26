باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی و آنتونیو تایانی، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا، امشب پنجشنبه به‌صورت تلفنی گفت‌و‌گو و رایزنی کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی، ضمن ابراز تأسف از کشته شدن دو شهروند ایتالیایی در سانحه پهپادی در کویت، مراتب تسلیت و همدردی خود را با دولت و ملت ایتالیا ابراز کرد.

عراقچی همچنین با بی‌اساس خواندن اتهامات مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این سانحه، تأکید کرد که ایران هیچ‌گونه نقش و دخالتی در وقوع این حادثه نداشته است.

وزیر امور خارجه کشورمان آمادگی تهران را برای همکاری با دولت‌های کویت و ایتالیا به‌منظور روشن شدن منشأ و بررسی ابعاد مختلف حادثه اعلام کرد.