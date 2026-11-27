باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان، روز پنجشنبه اعلام کرد که تصمیم‌گیرندگان در بغداد با «نگاهی مرکزگرایانه» با اقلیم برخورد می‌کنند و افزود که اجرای قانون اساسی نباید گزینشی باشد.

بارزانی در دیدار با سفرا، سرکنسول‌ها، نمایندگان ویژه و دیپلمات‌های کشور‌های مختلف و همچنین نمایندگان سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد در اقلیم کردستان، گفت که نظام سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ بر اساس فدرالیسم بنا شده است و اقلیم کردستان طبق قانون اساسی، یک موجودیت تثبیت‌شده حقوقی و قانونی به شمار می‌رود.

با این حال، وی افزود که تصمیم‌گیرندگان در بغداد به نظام فدرالی باور ندارند و می‌کوشند با رویکردی مرکزگرایانه با اقلیم کردستان برخورد کنند و حقوق مردم کردستان را نادیده گرفته و نقض کنند.

رئیس دولت اقلیم کردستان، بر اساس بیانیه صادرشده از سوی دفترش، بار دیگر تأکید کرد که قانون اساسی باید به‌طور کامل و با تمامی بند‌های آن اجرا شود، نه به‌صورت گزینشی؛ به‌گونه‌ای که بند‌های مورد نظر آنها اجرا و سایر مواد به حاشیه رانده شود. وی در این زمینه به‌ویژه به ماده ۱۴۰ قانون اساسی اشاره کرد که سال‌هاست اجرای آن متوقف شده و وضعیت غیرعادی در کرکوک و دیگر مناطق کردنشین خارج از مدیریت اقلیم، همچنان عادی‌سازی نشده است.

وی افزود: «ما همواره پشتیبان و یاری‌رسان دولت فدرال در مبارزه با فساد و مقابله با اقدامات غیرقانونی بوده‌ایم و آمادگی کامل داریم در این زمینه همه‌گونه همکاری ارائه دهیم و همچنین تمامی مسائل حل‌نشده را بر اساس قانون اساسی فیصله دهیم. امیدواریم اقدامات غیرقانونی در سراسر عراق ریشه‌کن شود؛ با این حال، اقدامات و تصمیم‌هایی که اخیراً به نام فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق علیه حقوق قانون اساسی مردم کردستان صادر شده، غیرقانونی است و ما آن را قاطعانه رد می‌کنیم.»

رئیس دولت اقلیم کردستان در پایان تأکید کرد که مردم کردستان با تمام توان از حقوق قانون اساسی خود دفاع خواهند کرد و به هیچ‌وجه از آن عقب‌نشینی نمی‌کنند. وی در عین حال بار دیگر آمادگی کامل اقلیم کردستان را برای حل‌وفصل تمامی اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و مذاکره اعلام کرد.

منبع: شفق نیوز