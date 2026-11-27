باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که برای برقراری آتش‌بس محلی در نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا واقع در جنوب شرقی اوکراین، با مسکو و کی‌یف در حال مذاکره است.

او هشدار داد که اتکای این تأسیسات به فقط یک خط انتقال برق و قرار گرفتن آن در منطقه‌ای در خط مقدم جنگ، وضعیت تأمین برق آن را به‌شدت شکننده کرده است.

گروسی از دو طرف خواست با آژانس همکاری کرده و فعالیت‌های نظامی در منطقه را متوقف کنند تا امکان تعمیر خط انتقال برق «فروسپلاونا-۱» فراهم شود.

این خط که از روز گذشته اتصال خود را به نیروگاه از دست داده، تنها خط باقی‌مانده برای تأمین برق خارجی این تأسیسات است.

نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا، بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا با شش رآکتور است که از مارس ۲۰۲۲ و در پی آغاز جنگ اوکراین به کنترل نیرو‌های روسیه درآمده است.

این نیروگاه طی جنگ اوکراین بار‌ها به دلیل درگیری‌های نظامی و آسیب‌دیدن خطوط انتقال برق، اتصال خود به شبکه برق خارجی را از دست داده و برای تأمین برق سامانه‌های خنک‌کننده به ژنراتور‌های اضطراری متکی شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این نیز بار‌ها درباره خطرات ناشی از قطع برق و فعالیت‌های نظامی در اطراف این تأسیسات هشدار داده است.

منبع: بریکینگ نیوز