باشگاه خبرنگاران جوان- عماد عزیزی فارسانی نماینده کشورمان در مسابقات کلاس Goalie War موفق به کسب مقام اول و مدال طلا شد.

در این کلاس بازیکنی از چین دوم شد و میلاد منصوری دیگر نماینده ایران در جایگاه سوم ایستاد و‌ صاحب گردن آویز برنز شد.

منصوری همچنین در کلاس انفرادی Forward Shoot-Out هم در ردیف سوم قرار گرفت و یک مدال برنز دیگر دریافت کرد.

اما عماد عزیزی فارسانی در کلاس کلاسیک دوبل هم به همراه هم تیمی سنگاپوری خود به عنوان قهرمانی رسید و دومین نشان طلای خود و تیم ایران را به ارمغان آورد.

گفتنی است تیم دو نفره کشورمان در ادامه این رقابتها در کلاسهای دیگر به مصاف رقبای خود خواهند رفت‌..