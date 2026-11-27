باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان منطقه اطراف خیابان السکه در محله التفاح واقع در شرق شهر غزه دستور داده است این منطقه را ترک کنند.

این منطقه در غرب خط زرد قرار دارد؛ خطی که مناطق تحت کنترل نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه را از سایر مناطق جدا می‌کند.

هفته گذشته نیز هزاران نفر از مردم غزه مجبور شدند پناهگاه‌های موقت خود را ترک کنند؛ این اقدام در پی آغاز نخستین عملیات زمینی گسترده رژیم صهیونیستی در نوار غزه از زمان توافق آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵ صورت گرفت.

این عملیات در ۱۸ نوامبر (۱۷ آبان) در مرکز نوار غزه و در اطراف اردوگاه‌های آوارگان النصیرات و البریج آغاز شد. در آن زمان، تانک‌ها و بولدوزر‌های ارتش رژیم صهیونیستی به سمت جاده صلاح‌الدین، مسیر اصلی شمال به جنوب نوار غزه، پیشروی کرده و از خط زرد عبور کردند؛ خطی که طبق توافق آتش‌بس، محدوده استقرار نیرو‌های رژیم صهیونیستی را مشخص می‌کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی هدف این عملیات را تخریب تونلی در غرب خط زرد اعلام کرد و مدعی شد این تونل تهدیدی برای نیروهایش بوده است. در جریان عملیات، به ساکنان مناطق اطراف دستور داده شد محل را ترک کنند و صد‌ها خانواده فلسطینی بار دیگر آواره شدند. جاده صلاح‌الدین نیز در محدوده عملیات بسته شد.

منبع: الجزیره