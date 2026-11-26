باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - تیم فوتبال میلان در دیداری تماشایی از رقابت‌های لیگ اروپا، موفق شد در ورزشگاه کارایسکاکیس با نتیجه ۴ بر ۲ از سد المپیاکوس عبور کند؛ مسابقه‌ای که با برتری دو گله میزبان آغاز شد، اما در ادامه با بازگشت خیره‌کننده روسونری به پایان رسید.

المپیاکوس در دقیقه ۳۱ با گل به خودی مایک مانیان از حریف پیش افتاد و در دقیقه ۴۹ نیز سیلوا با استفاده از اشتباه خط دفاعی میلان، اختلاف را به دو گل رساند.

اما شاگردان میلان خیلی زود به بازی برگشتند. هاتچینسون در دقیقه ۵۶ با حرکتی انفرادی یکی از گل‌ها را جبران کرد و تنها هفت دقیقه بعد، با ارسال دیدنی خود زمینه‌ساز گل تساوی توسط سیسه شد.

در ادامه، هاتچینسون بار دیگر در نقش سازنده ظاهر شد و با دومین پاس گل خود، زمینه گل سوم میلان توسط پولیشیچ را در دقیقه ۷۱ فراهم کرد تا کامبک روسونری کامل شود.

در نهایت موریرا در دقیقه ۹۰+۵ گل چهارم میلان را به ثمر رساند تا پیروزی شاگردان روسونری در خانه المپیاکوس قطعی شود.

میلان در حالی این مسابقه را با نتیجه ۴ بر ۲ به سود خود به پایان رساند که تا دقیقه ۴۹ با دو گل از میزبان عقب بود؛ اما در ادامه با درخشش هاتچینسون و استفاده از اشتباهات حریف، یکی از بازگشت‌های تماشایی این هفته لیگ اروپا را رقم زد.