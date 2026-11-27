باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته پنجم لیگ اروپا تیم فوتبال یوونتوس در ورزشگاه خانگی اش میزبان اومونیا قبرس بود.

برخلاف انتظارات لوبومیر شاتکا در دقیقه ۱۵ دروازه یووه را باز کرد تا ورزشگاه در سکوت محض فرو برود. پس از این بوده سراپا حمله شد و در دقیقه ۳۷ آندره آ کامبیاسو بازی را به تساوی کشاند.

یوونتوس در ادامه فشارش را حفظ کرد و در دقیقه ۴۳ جف اخاتور گل دوم را زد تا بانوی پیر با برتری راهی رختکن شود.

در نیمه دوم نیز یووه تیم برتر میدان بود و در دقیقه ۶۸ فرانسیسکو کونسیسائو گل سوم تیمش را زد تا اختلاف به ۳ گل برسد.

در ادامه بازهم عطش بازیکنان بوده تمامی نداشت و در دقیقه ۷۳ ژرمی بوگا چهارم یوونتوس را به ثمر رساند.

درنهایت یوونتوس با برتری قاطع ۴ - ۱ اومونیا را راهی قبرس کرد.

یووه با این پیروزی ارزشمند خانگی ۱۳ امتیازی شد و به رده دوم جدول لیگ اروپا صعود کرد.