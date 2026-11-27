باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برابر تیم آلومینیوم اراک در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال قرار می گیرد که تنها محمد حسین کنعانی زادگان را به علت مصدومیت در اختیار ندارد، اما مابقی بازیکنان آماده این بازی هستند.

پیام نیازمند دروازه بان پرسپولیس در بازی امروز هم در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار می گیرد و او به دنبال گل نخوردن است تا تعداد کلین شیت های خود را افزایش بدهد.

محمد مهدی زارع و حسین ابرقویی نژاد زوج خط دفاعی پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل می دهند.

مجید عیدی و مهدی تیکدری هم دفاع های چپ و راست پرسپولیس در بازی امروز خواهند بود.

به نظر می رسد محمد خدابنده لو هم در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار می گیرد و به همراه پور علی زوج خط هافبک سرخپوشان در بازی امروز تشکیل می دهند.

بیفوما و محمد مهدی محبی هم وینگرهای چپ و راست پرسپولیس در بازی امروز هستند.

علیپور و عمری زوج خط حمله پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل می دهند و پوریا شهر آبادی روی نیمکت ذخیره ها می نشیند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک به شرح زیر است:

پیام نیازمند، محمد مهدی زارع، حسین ابرقویی نژاد، مجید عیدی، مهدی تیکدری، محمد خدابنده لو، پویا پورعلی، تیوی بیفوما، محمد مهدی محبی، محمد عمری و علی علیپور