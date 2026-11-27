باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال با انجام ۴ بازی امروز (جمعه) در شهر‌های مختلف پیگیری می‌شود و در حساس‌ترین بازی ها، تیم فوتبال پرسپولیس در اراک به مصاف تیم آلومینیوم می‌رود و تیم فولاد هم میهمان تیم پیکان است.

پیکان- فولاد/ جمعه ساعت ۱۵

طبق برنامه قرار بود این بازی در ورزشگاه پاس قوامین برگزار شود، اما این بازی به دلیل ترمیم چمن استادیوم دستگردی به ورزشگاه کرج منتقل شد.

تیم فوتبال پیکان هفته گذشته برابر تیم پرسپولیس شکست خورد و با ۱۴ امتیاز در رتبه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان ساکت الهامی به دنبال برد بازی خانگی مقابل تیم فولاد هستند تا شکست هفته قبل را جبران کنند و رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند، اما آنها با حریف قدرتمندی مواجه هستند.

در آن طرف، تیم فولاد خوزستان هفته گذشته توانست تیم سپاهان صدرنشین رقابت‌ها را متوقف کند و با ۲۴ امتیاز در رتبه سوم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان حمید مطهری نتایج خوبی در هفته‌های اخیر کسب کردند و در ۵ بازی گذشته خود شکست نخوردند و آنها با برد برابر پرسپولیس و تساوی مقابل سپاهان نشان دادند که جزو مدعیان اصلی قهرمانی هستند.

فولادی‌ها در صورت برد برابر تیم پیکان می‌توانند از پرسپولیس سبقت بگیرند به شرطی که سرخپوشان در اراک شکست بخورند.

پیکان در ۷ بازی اخیر داخل خانه خود، در هیچ مسابقه‌ای نباخته است. همچنین از آخرین برد تیم پیکان مقابل فولاد بیش از ۸ سال گذشته است.

شمس آذر قزوین- خیبر خرم آباد/ جمعه ساعت ۱۵

تیم فوتبال شمس آذر قزوین بعد از ۳ باخت متوالی برابر تیم خیبر خرم آباد صف آرایی می‌کنند. این تیم قزوینی با ۷ امتیاز در رتبه هفدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

مدیران باشگاه شمس آذر بعد از نتایج ضعیف تیمشان تصمیم گرفتند که با وحید رضایی قطع همکاری کنند و وریا غفوری مربی سابق استقلال را به عنوان جانشین رضایی برگزیدند.

وریا غفوری تاکنون سرمربیگری نکرده و اولین سرمربیگری خود را قرار است در تیم شمس آذر تجربه کند. به هر حال باید دید غفوری می‌تواند این تیم قزوینی را از بحران خارج کرده و در لیگ برتر نگه دارد یا نه!

در آن طرف، تیم خیبر خرم آباد هم بعد از ۲ باخت متوالی به بازی امروز قدم می‌گذارد. این تیم با ۱۴ امتیاز در رده دهم جدول رده بندی ایستاده است.

شاگردان فراز کمالوند می‌خواهند نوار ناکامی‌های خود را در قزوین قطع کرده و حداقل یک پله در جدول رده بندی صعود کنند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران قزوینی دارند.

به هر حال باید دید وریا غفوری در اولین تجربه سرمربیگری خود می‌تواند برنده شود و یا حضور این مربی هم نمی‌تواند در روند نتیجه گیری شمس تاثیرگذار باشد.

آلومینیوم اراک- پرسپولیس/ جمعه ساعت ۱۶:۱۵

تیم پرسپولیس هفته گذشته با برتری برابر تیم پیکان ۲۶ امتیازی شده و در رتبه دوم جدول رده بندی قرار گرفته است.

سرخپوشان پایتخت بعد از حذف مقابل آلومینیوم اراک در جام حذفی دیگر به این تیم اراکی نباختند و از سال ۱۴۰۳ همواره برنده بازی بودند.

شاگردان مهدی تارتار به دنبال برد بازی خارج از خانه مقابل تیم آلومینیوم هستند تا همچنان در کورس رقابت با سپاهان در صدرجدول بمانند. آنها در صورت بردن آلومینیوم موقتا جای سپاهان را در صدر جدول می‌گیرند.

در آن طرف، تیم آلومینیوم هم بعد از چند هفته ناکامی با برد مس قعرنشین و توقف مقابل نساجی ۱۸ امتیازی شد و در رده ششم جدول لیگ ایستاده است.

تیم آلومینیوم در ۸ بازی اخیرش در خانه شکست نخورده و همین آمار درخشان کار پرسپولیس را برای بردن حریف اراکی اش سخت می‌کند. همچنین از آخرین برد تیم آلومینیوم اراک مقابل پرسپولیس بیش از ۲ سال گذشته است.

محمدحسین کنعانی‌زادگان تنها بازیکنی است که به دلیل مصدومیت نمی‌تواند سرخ‌پوشان را همراهی کند و سایر بازیکنان در اختیار مهدی تارتار خواهند بود تا سرمربی پرسپولیس بتواند ترکیب مورد نظر خود را برای این مسابقه انتخاب کند. از آن طرف، عباس کهریزی و ساسان حسینی بازیکنان مصدوم آلومینیوم هستند. همچنین وضعیت بهرام گودرزی با توجه به نظر کادر پزشکی همچنان قطعی نیست و احتمال غیبت او نیز وجود دارد.

در حالی که برخی از اهالی فوتبال معتقدند که پرسپولیس برابر تیم‌های بالای جدول نتیجه نمی‌گبرد و تاکنون تیم‌های پایین جدول را شکست داده است، اما مهدی تارتار نظر دیگری در این باره دارد. البته تارتار این انتقاد را شیطنت خنده‌دار نامیده و می‌گوید استقلال مقابل استقلال خوزستان تا ثانیه‌های پایانی بازنده بوده در حالی که در آسیا خوش درخشیده است.

تقابل مهدی تارتار و پیروز قربانی مربیان پرسپولیسی و استقلالی در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.

استقلال خوزستان- ملوان بندر انزلی/ جمعه ساعت ۱۶:۳۰

این ۲ تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که در قعر جدول به سر می‌برند و بازی امروز برایشان ۶ امتیازی است.

تیم فوتبال استقلال خوزستان هفته گذشته در دربی جنوب مقابل تیم صنعت نفت آبادان شکست خورد و با ۱۱ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان خلیفه اصل با حمایت هواداران پرشور خود می‌خواهند ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم ملوان را کسب کنند تا شکست هفته قبل را جبران کرده و از انتهای جدول هم فرار کنند.

در آن طرف، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و با ۱۰ امتیاز در رتبه شانزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

قو‌های سپید انزلی هفته گذشته برابر تیم گل گهر شکست خورد تا پنجمین باخت خانگی خود را در لیگ برتر متحمل شود.

نکته قابل توجه درباره ملوان، از دست دادن نتایج در دقایق پایانی است؛ اتفاقی که در مسابقات مقابل فولاد و چادرملو نیز برای این تیم رخ داد. حالا ملوان در اهواز به دنبال پایان دادن به این روند و کسب امتیاز خواهد بود.

مازیار زارع سرمربی عصبانی ملوان در این بازی غایب است و به دلیل اخراج در بازی هفته گذشته از روی سکو‌ها نظاره‌گر بازی خواهد بود.

همچنین ملوان ۷ بازیکن خود را در این بازی به دلیل مصدومیت و محرومیت در اختیار ندارد.

علاوه بر این، استقلال خوزستان در ۵ بازی اخیر داخل خانه خود، در هیچ مسابقه‌ای شکست نخورده و از آن طرف، ملوان نیز تا به حال به استقلال خوزستان نباخته است. همچنین ملوان در ۱۴ بازی اخیر خود همیشه دروازه اش گشوده شده است.

برنامه بازی‌های این هفته به شرح زیر است:

جمعه ۶ آذر

پیکان - فولاد، ورزشگاه پاس، ساعت ۱۵

شمس آذر قزوین - خیبر خرم‌آباد، ورزشگاه سردار آزادگان، ساعت ۱۵

آلومینیوم اراک - پرسپولیس، ورزشگاه امام خمینی، ساعت ۱۶:۱۵

استقلال خوزستان - ملوان بندر انزلی، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت ۱۶:۳۰

شنبه ۷ آذر

تراکتور - ذوب‌آهن، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، ساعت ۱۵:۱۵

استقلال - صنعت نفت آبادان، ورزشگاه شهدای شهر قدس، ساعت ۱۷:۱۵

سپاهان - نساجی، ورزشگاه نقش جهان اصفهان، ساعت ۱۷:۳۰

دوشنبه ۹ آذر

گل‌گهر - فجر سپاسی شیراز، ورزشگاه شهید قاسم سلیمانی سیرجان، ساعت ۱۶:۱۵