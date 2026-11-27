باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه- محمدرضا زنوزی مطلق، مالک باشگاه تراکتور اظهار کرد: در ابتدا می‌خواهم از مردم ایران که همراه با نیروهای مسلح افتخارآفرینی کردند، قدردانی و تشکر کنم. دست این عزیزان را می‌بوسم. از زمان جنگ ۱۲ روزه تا امروز، مردم و نیروهای مسلح عملکردی بی‌نظیر داشته‌اند؛ چه مردم در میدان حضور و حمایت خود، چه نیروهای مسلح در میدان نبرد. از تک‌تک این عزیزان قدردانی می‌کنم و دست و پایشان را می‌بوسم.

او ادامه داد: نیروهای مسلح ما واقعاً افتخارآفرینی کردند. بارها گفته‌ام که عملکرد این عزیزان موجب شده وقتی به کشورهای خارجی سفر می‌کنیم، با سربلندی و افتخار بگوییم ایرانی هستیم. آن‌ها افتخاری برای کشور رقم زدند و باعث شدند ایران در جایگاه یکی از چهار قدرت برتر دنیا قرار بگیرد. این افتخار را مدیون تلاش و ایستادگی نیروهای مسلح هستیم.

زنوزی مطلق خاطرنشان کرد: رهبر شهید، مهندس و طراح این مقاومت بودند. شاید پیش از این، کمتر کسی در ایران تصور می‌کرد کشور بتواند این‌گونه در مقابل دنیا قد علم کند و با سربلندی و اقتدار ایستادگی کند. این دستاورد را مدیون مهندسی و تدبیر رهبر شهیدمان هستیم و باید قدردان این مسیر و همه عزیزانی باشیم که برای سربلندی کشور تلاش کردند.

اعلام برنامه احداث ۴۰۰ واحد مسکونی برای یادگاران شهدای آذربایجان شرقی

مالک باشگاه تراکتور در ادامه از طرح گروه اقتصادی خود برای خانواده شهدای آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: خبر خوبی برای مردم آذربایجان شرقی دارم. گروه ما تصمیم گرفته است برای شهدای استان در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، طرحی را در راستای تأمین مسکن یادگاران شهدا اجرا کند. در حال مذاکره با ارگان‌های مربوطه هستیم و مکان مناسبی نیز مدنظر قرار گرفته است تا بتوانیم ساخت این واحدها را آغاز کنیم. برنامه ما احداث ۴۰۰ واحد مسکونی و تحویل آن به یادگاران شهدای جنگ اخیر است.

هدف ما تقویت تیم در نیم‌فصل است

زنوزی مطلق درباره هدف‌گذاری باشگاه تراکتور در فصل جاری و برنامه‌های پیش‌رو، بیان کرد: هدف‌گذاری باشگاه همان اهدافی است که در سال‌های گذشته نیز دنبال می‌کردیم. البته در مسیر، مشکلاتی به وجود آمده که در حال بررسی آن‌ها هستیم. نقاط ضعف تیم را شناسایی کرده‌ایم و درصدد رفع آن‌ها هستیم تا بتوانیم در نیم‌فصل تیم را تقویت کنیم و در نیم‌فصل دوم عملکرد بهتری داشته باشیم.

او افزود: تیم تاکنون در لیگ برتر نتایج خوبی کسب کرده، اما در لیگ نخبگان آسیا عملکرد مورد انتظار را نداشته‌ایم. اگر بخواهیم در این زمینه به دنبال مقصر بگردیم، خودم را مقصر اصلی می‌دانم؛ چراکه پیش از قطع پروازهای مستقیم کشورهای خارجی، تصمیم گرفتیم با توجه به امکانات عمان، این کشور را به‌عنوان میزبان بازی‌های خانگی خود انتخاب کنیم.

انتخاب عمان اشتباه صددرصدی من بود

مالک باشگاه تراکتور با اشاره به مشکلات سفرهای آسیایی تیم، گفت: متأسفانه پس از قطعی شدن این تصمیم، پروازهای مستقیم نیز قطع شد و بازیکنان و اعضای تیم مجبور شدند از مسیرهای مختلف خود را به مسقط برسانند. از مردم خونگرم عمان که میزبان خوبی برای ما بودند، تشکر می‌کنم؛ اما سفر رفت و برگشت اعضای تیم در مجموع حدود ۳۶ تا ۴۰ ساعت زمان و معطلی به همراه داشت.

او ادامه داد: بخشی از مشکلات نیز به فدراسیون فوتبال بازمی‌گردد. انتظار داشتیم حمایت بیشتری از باشگاه‌ها صورت بگیرد و مشکلات عدیده‌ای که در این مسیر وجود دارد، برطرف شود؛ اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد.

زنوزی مطلق با ابراز تعجب از شرایط میزبانی تیم‌های ایرانی در مسابقات آسیایی، خاطرنشان کرد: تعجب می‌کنم چگونه در شرایطی که در عربستان جنگ وجود دارد، می‌توانند مسابقات آسیایی و جام ملت‌ها را یک سال به تعویق بیندازند، اما در شرایط فعلی که جنگی در ایران وجود ندارد، فدراسیون فوتبال نمی‌تواند میزبانی را به تیم‌های ایرانی بازگرداند. اکنون سه تیم ایرانی درگیر مسابقات آسیایی هستند و با مشکلات میزبانی مواجه‌اند. البته یکی از تیم‌ها از برخی امکانات بهره‌مند شده و خدا را شکر نتایج خوبی نیز کسب می‌کند

او افزود: انتخاب عمان به‌عنوان میزبان، اشتباه صددرصدی من بود و اکنون دیگر نمی‌توان کاری انجام داد. حتی تلاش کردیم بازی بعدی را تغییر دهیم و در کشور دیگری برگزار کنیم، اما باشگاه الوصل موافقت نکرد و ناچار شدیم در مسقط به میزبانی خود ادامه دهیم. یک بازی خانگی دیگر نیز باقی مانده و هنوز مشخص نیست آیا با برگزاری آن در کشور دیگری موافقت خواهد شد یا خیر.

نگران سلامتی بازیکنان بودم

مالک باشگاه تراکتور با اشاره به دشواری سفرهای اخیر تیم، عنوان کرد: با این شرایط، بازیکنان در سفرهای اخیر واقعاً زحمت کشیدند. آن‌ها در مدت سه روز حدود ۴۰ ساعت در مسیر سفر و جابه‌جایی بودند. وقتی امکان فراهم کردن پرواز مستقیم نداریم، طبیعتاً این مشکلات به وجود می‌آید.

زنوزی مطلق ادامه داد: سال گذشته یکی از دلایل اصلی کسب نتایج خوب ما، پروازهای مستقیم بود. در آن مقطع می‌توانستیم مستقیم به کشور مقصد سفر کنیم، بازی خوبی انجام دهیم و با شرایط مناسب‌تری به کشور بازگردیم. اکنون با مشکلاتی مواجه هستیم که هواداران باید شرایط باشگاه و بازیکنان را نیز در نظر بگیرند. بازیکنان خسته‌اند و شرایط سفرها فراتر از آن چیزی است که در ظاهر دیده می‌شود.

او خاطرنشان کرد: بیش از هر چیز نگران سلامتی بازیکنان بودم؛ نگران اینکه مبادا این شرایط و سفرهای طولانی به آن‌ها آسیب بزند. خوشبختانه اتفاق خاصی رخ نداده و بازیکنان دو مصدومیت جزئی داشتند که به‌سرعت برطرف خواهد شد. امیدوارم بتوانیم با رفع این مشکلات، نتایج خوبی کسب کنیم، بدرخشیم و حق باشگاه را به دست بیاوریم. در لیگ برتر نیز وضعیت تیم بسیار خوب است.

سه بازی کمتر انجام داده‌ایم و فاصله امتیازی چندان زیاد نیست

زنوزی مطلق درباره شرایط تراکتور در لیگ برتر و برنامه تقویت تیم در نیم‌فصل، اظهار داشت: در لیگ برتر می‌توانستیم عملکرد بهتری نیز داشته باشیم؛ با این حال، سه بازی کمتر انجام داده‌ایم و فاصله امتیازی چندان زیاد نیست. اگر بتوانیم در بازی‌های پیش‌رو نتایج خوبی کسب کنیم، شرایط می‌تواند نویدبخش یک فصل خوب برای تراکتور باشد.

او افزود: امروز نیز با سرمربی و مدیرعامل باشگاه صحبت کردم و قرار بر این شد که تیم در نیم‌فصل به‌خوبی تقویت شود تا بتوانیم در نیم‌فصل دوم شرایط بهتری داشته باشیم و بخشی از توانایی‌هایی که در مسیر فعلی از دست رفته، دوباره به تیم بازگردد.

هیچ‌کس به اندازه من نگران و دلسوز تراکتور نیست

مالک باشگاه تراکتور در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره ضرورت تغییرات در تیم نیز گفت: به صراحت عرض می‌کنم که هیچ‌کس در حوزه هواداری به اندازه من نگران و دلسوز تراکتور نیست. من نماینده هواداران در باشگاه هستم و هر جا تشخیص بدهم تغییراتی لازم است، آن‌ها را انجام خواهم داد. اما وقتی تیم در لیگ برتر در جایگاه مناسب قرار دارد، چه دلیلی برای ایجاد تغییرات وجود دارد؟ در چنین شرایطی همه باید دست به دست هم بدهیم و از بازیکنان و کادر فنی حمایت کنیم تا بتوانند کار را به نتیجه برسانند.

وی ادامه داد: اظهارنظرها و انتقادها وجود دارد و هواداران نیز انتظاراتی دارند؛ اما باید خودمان را جای باشگاه بگذاریم و شرایط را منصفانه بررسی کنیم. آیا باشگاه در لیگ برتر می‌توانست نتایج بهتری کسب کند؟ ما در لیگ خوب نتیجه گرفته‌ایم و در آسیا نیز شرایط و مشکلاتی که به وجود آمد، عمدتاً به انتخاب میزبان و تصمیم خود من بازمی‌گردد.

زنوزی مطلق تأکید کرد: نباید بازیکنان و تیم را تحت فشار قرار داد. اگر شرایط مناسب بود و نتایج خوبی نمی‌گرفتیم، خودم صریحاً می‌گفتم که عملکرد تیم مطلوب نبوده است. اما امروز شرایط را باید با در نظر گرفتن همه جوانب ارزیابی کرد.

وی گفت: بیش از هر کسی در حوزه باشگاه و هواداری، دلسوز تراکتور هستم؛ هم هزینه می‌کنم و هم یک هوادار چندآتشه تراکتور هستم.

باید از تیم حمایت کنیم تا نتایج آن را در پایان فصل ببینیم

زنوزی مطلق با تأکید بر ضرورت حمایت از تراکتور، اظهار کرد: این تیم را با خون دل نگه می‌دارم تا هواداران بیایند و حمایت کنند. باید خودمان را جای باشگاه بگذاریم و بعد تصمیم بگیریم. وقتی می‌بینیم تیم در شرایط فعلی در لیگ برتر بهترین نتایج را کسب کرده و از سوی دیگر، در لیگ نخبگان آسیا با مشکلاتی مواجه بوده که گریبان‌گیر تیم‌های ایرانی است، باید همه جوانب را در نظر بگیریم. یکی از دلایل نتایج آسیایی تیم نیز خود من هستم و اگر آن دسته از هواداران به دنبال تغییرات هستند، من را هم تغییر دهند؛ چراکه خودم نیز در این نتایج مسئولیت دارم.

وی ادامه داد: مشکلات را می‌دانم و منشأ آن‌ها را نیز می‌شناسم. وقتی با این شرایط سفر می‌کنیم و بازمی‌گردیم، دو سه روز طول می‌کشد تا بدن و شرایط خودمان به حالت عادی برگردد؛ چه برسد به بازیکنی که در کنار این سفر طولانی، مسابقه سنگینی نیز انجام داده است. خود من اگر پروازی دو سه ساعته داشته باشم، یکی دو روز خسته می‌شوم؛ در حالی که نه بازی کرده‌ام و نه تحت فشار تمرین و مسابقه بوده‌ام. اثر پرواز به‌گونه‌ای است که به ۴۸ ساعت استراحت نیاز دارم. حالا بازیکنان ما امروز سفر می‌کنند و فردا باید یک مسابقه سنگین انجام دهند.

شکست سنگین را قبول داریم، اما نباید با تغییرات شتاب‌زده تصمیم گرفت

مالک باشگاه تراکتور با اشاره به شکست سنگین تیم، بیان کرد: شکست با پنج گل، نتیجه سنگینی است و آن را قبول دارم. فوتبال نیز اتفاقات گریزناپذیری دارد. بارها در باشگاه‌های بزرگ اروپایی، از جمله رئال مادرید و بارسلونا، شاهد شکست‌های سنگین بوده‌ایم؛ آیا هر بار به دنبال تغییرات گسترده بوده‌اند؟ هواداران باید حمایت کنند، نتایج را ببینند و همان‌طور که در گذشته حمایت کردند، نتیجه آن حمایت را نیز مشاهده کنند. ما قهرمانی و دو جام به دست آوردیم و سال گذشته در لیگ نخبگان آسیا نتایج بی‌نظیری کسب کردیم. در لیگ برتر نیز در رتبه دوم قرار داشتیم و شرایط به‌گونه‌ای بود که می‌توانستیم قهرمان شویم، اما لیگ نیمه‌تمام ماند.

وی خاطرنشان کرد: باید از تصمیماتی که گرفته می‌شود حمایت کنیم تا نتایج را در پایان فصل ببینیم. ممکن است قهرمان شویم یا نشویم، اما باید همانند دو سال اخیر از تیم حمایت کنیم. اینکه مرتب کادر فنی تغییر کند یا بازیکنان عوض شوند، راهکار مناسبی نیست. تلاش می‌کنیم در نیم‌فصل تیم را تقویت کنیم. مصدومیت‌هایی نیز به وجود آمده است؛ مهدی ترابی مصدوم شد و هاشم‌نژاد نیز مدتی مصدوم بود و به‌تازگی به تیم بازگشته است. این دو بازیکن تأثیرگذار هستند و امیدوارم شرایط تیم در نیم‌فصل دوم بهتر شود. از هواداران خواهش دارم حمایت کنند؛ مطمئن هستم با حمایت آن‌ها نتایج بهتری کسب خواهیم کرد.

نیاز کشور به وحدت و انسجام؛ مخالف شعارهای توهین‌آمیز در ورزشگاه هستم

زنوزی مطلق در واکنش به اتفاقات رخ‌داده علیه تراکتور در برخی ورزشگاه‌ها، اظهار داشت: وقتی خود ما قربانی برخی اتفاقات هستیم و در شهرهای مختلف نیز اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد، نباید خودمان نیز همان رفتارها را تکرار کنیم. ما خودمان قربانی این اتفاقات هستیم و نباید به تکرار آن‌ها دامن بزنیم. اکنون در شرایط جنگی قرار داریم و کشور ما نیازمند وحدت و انسجام مردم است. ما یک ملت هستیم و مردم و اقوام مختلف در کنار یکدیگر قرار دارند. تنوع اقوام، نقطه قوت ایران و کشورمان است.

وی ادامه داد: این موضوع را من نمی‌گویم؛ هر کسی تاریخ ایران را مطالعه کرده باشد، می‌بیند که اقوام مختلف چگونه ایران را از بحران‌های متعدد نجات داده‌اند. ترک‌ها، کردها، بلوچ‌ها و همه مردم ایران در حفظ این سرزمین طی هزاران سال نقش داشته‌اند. ایران جایگزینی ندارد و همه مردم باید اتحاد و انسجام را، همان‌طور که رهبران کشور تأکید کرده‌اند، حفظ کنند. باید تلاش کنیم از این جنگ سرافرازانه بیرون بیاییم و در این مسیر، خودمان مسبب ایجاد مشکلات و اختلافات نباشیم.

مالک باشگاه تراکتور با تأکید بر مخالفت خود با شعارهای توهین‌آمیز در ورزشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: همان‌طور که در شهرهای مختلف به اتفاقات اعتراض دارم، در ورزشگاه خودمان نیز معترض چنین رفتارهایی هستم. نباید شعارهای ساختارشکنانه یا ناسزا گفته شود. بازیکنان و خانواده‌ها در ورزشگاه حضور دارند؛ نباید شرایطی ایجاد شود که پدری مجبور شود دستش را روی گوش فرزندش بگذارد تا حرف‌های نامناسب را نشنود. خانم‌ها نیز در ورزشگاه حضور دارند و ما باید احترام آنان را حفظ کنیم.

وی تصریح کرد: به صراحت می‌گویم، چه شعارهای توهین‌آمیز علیه تیم ما داده شود و چه از سوی هواداران ما علیه تیم‌های دیگر، با آن مخالف هستم. اگر چنین اتفاقاتی از سوی هواداران ما رخ داده، از عوامل و بازیکنان تیم حریف و همچنین هر کسی که مورد توهین قرار گرفته، عذرخواهی می‌کنم؛ همان‌طور که از مردم ملوان و شهر زیبای انزلی عذرخواهی کردم. آنان عذرخواهی نکردند، من مانند کسانی که چنین رفتارهایی دارند، نیستم. هزینه می‌کنم تا کار فرهنگی انجام دهم، نه کار ضدفرهنگی.

زنوزی مطلق گفت: اگر به تیم ما ناسزا گفته شود، به عوامل باشگاه گفته‌ام اگر تیم را از زمین بیرون نکشند، همه را اخراج خواهم کرد. با هیچ‌کس تعارف ندارم. اگر من را دوست ندارید، خودم را تغییر دهید؛ اما اجازه نمی‌دهم چنین اتفاقاتی به نام تراکتور رخ دهد. تعداد افرادی که چنین شعارهایی می‌دهند، معدود است.

بازیکنان تراکتور سرمایه باشگاه هستند و باید قدردان آن‌ها باشیم

زنوزی مطلق در ادامه صحبت‌هایش با تأکید بر لزوم حمایت از بازیکنان تراکتور، اظهار داشت: برای این بازیکنان هزینه کرده‌ایم تا از توانایی‌های آن‌ها بهره ببریم. چه کسی به مال و سرمایه خودش چوب حراج می‌زند؟ این بازیکنان سرمایه باشگاه هستند، افتخارآفرینی کرده‌اند و جام‌های مختلفی را برای تراکتور به ارمغان آورده‌اند؛ بنابراین باید قدردان آن‌ها باشیم.

وی افزود: از سایر هواداران نیز می‌خواهم مقابل رفتارهای معدود افرادی که زمینه‌ساز اتفاقات ناگوار می‌شوند، ایستادگی کنند تا چنین حوادثی رخ ندهد. به‌ویژه در شرایط فعلی که کشور در نقطه حساسی قرار دارد و بیش از هر زمان دیگری به انسجام و وحدت ملی نیازمند است، باید به دنبال تقویت وحدت باشیم.

پیگیری پرونده انزلی در کمیته استیناف و احتمال ارجاع به فیفا و CAS

مالک باشگاه تراکتور در تشریح پیگیری‌های باشگاه از طریق فدراسیون فوتبال و مراجع بین‌المللی، عنوان کرد: در این زمینه دو موضوع را دنبال می‌کنیم. موضوع نخست پرونده دیدار انزلی است که در کمیته استیناف قرار دارد و امیدواریم نتیجه مطلوبی به دست آوریم. اگر در این پرونده به نتیجه نرسیم، قطعاً آن را به فیفا و CAS ارجاع خواهیم داد.

وی ادامه داد: در خصوص اتفاقات دو سه سال اخیر نیز گزارشی تهیه کرده‌ایم که شامل ۱۰ تا ۱۲ بازی در شهرهای مختلف است و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد تا مردم کشورمان در جریان این اتفاقات قرار بگیرند. در این سه سال اخیر، به‌ جز اتفاقات دیدار گذشته، هر جا با رفتارهای توهین‌آمیز مواجه شده‌ایم، در بازگشت به تبریز از تیم‌های مختلف میزبانی کرده‌ایم و به ندرت مشکلات جزئی رخ داده است.

زنوزی مطلق با اشاره به اتفاقات برخی ورزشگاه‌ها و مسئولیت عوامل اجرایی مسابقات، خاطرنشان کرد: بخشی از اتفاقات ورزشگاه‌های مختلف که در آن‌ها میهمان بوده‌ایم، در پرونده نخست، یعنی پرونده ملوان، نیز مطرح است. از زمانی که داور و ناظر مسابقه وارد زمین می‌شوند، چگونه می‌توانند بازی را تعطیل کنند یا حتی پیش از آغاز مسابقه به بازیکن کارت بدهند؟ این موضوع نشان می‌دهد که مسابقه صرفاً از لحظه به صدا درآمدن سوت آغاز نمی‌شود. طبق قوانین فیفا، آغاز مسابقه و مسئولیت‌های مربوط به آن ابعاد دیگری نیز دارد و چرا برخی معتقدند بازی فقط از لحظه سوت داور آغاز می‌شود؟ بازی از لحظه ورود اعضای تیم‌ها به ورزشگاه آغاز می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس، شکایت خود را به کمیته اخلاق نیز ارائه کرده‌ایم. بررسی این ۱۰ تا ۱۲ بازی نشان می‌دهد این احتمال وجود دارد که نوعی مهندسی در اتفاقات صورت گرفته باشد یا ناظر، داور و عوامل اجرایی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشند؛ گزارش‌های خلاف واقع ارائه شده باشد یا ترک فعل صورت گرفته باشد. افرادی که وظیفه داشتند در چنین شرایطی اقدام کنند، باید مسئولیت خود را انجام می‌دادند.

زنوزی مطلق تصریح کرد: در چنین شرایطی باید مسابقه متوقف می‌شد یا به هواداران هشدار داده می‌شد که چنین رفتارهایی را ادامه ندهند؛ اما هیچ‌یک از این اقدامات در مواردی که ما پیگیری کرده‌ایم، به‌درستی انجام نشده است. برخی می‌گویند مسابقه از لحظه سوت آغاز داور شروع می‌شود، در حالی که قوانین فیفا چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند. آقای نصیرزاده نیز در این خصوص برای عموم مردم توضیحاتی ارائه کرده است. از نگاه مقررات فیفا، مسئولیت‌های مرتبط با مسابقه از مراحل حضور تیم‌ها، داور و ناظر در ورزشگاه نیز مطرح می‌شود و نمی‌توان همه چیز را صرفاً به لحظه سوت آغاز محدود کرد.

تبریک به علیرضا بیرانوند بابت انتخاب به‌عنوان مرد سال آسیا

مالک باشگاه تراکتور در بخش دیگری از این گفت‌وگو، انتخاب علیرضا بیرانوند به‌عنوان مرد سال فوتبال آسیا را افتخاری برای باشگاه دانست و اظهار داشت: این اتفاق افتخار بزرگی برای باشگاه تراکتور است که یکی از بازیکنان ما به‌عنوان مرد سال آسیا انتخاب شده است. به آقای بیرانوند، علی‌آقا، تبریک می‌گویم. این اتفاق بزرگی در مسیر حرفه‌ای زندگی ایشان بود و امیدوارم در زندگی شخصی نیز موفق باشند.

وی ادامه داد: این افتخار بزرگی برای باشگاه تراکتور، خود ایشان و ایران است و جا دارد این موفقیت را به هواداران تراکتور و تمام ایرانیان تبریک بگویم. امیدوارم علیرضا بیرانوند در تمام مراحل زندگی همواره موفق باشد.

توصیه به بیرانوند برای پرهیز از اظهارات حاشیه‌ای در رسانه‌ها

زنوزی مطلق در واکنش به برخی اظهارات رسانه‌ای علیرضا بیرانوند درباره مسائل قراردادی، بیان کرد: متأسفانه در این زمینه نیز اشتباهات قبلی تکرار می‌شود. به نظر می‌رسد برخی مشاوران چنین توصیه‌هایی به ایشان می‌کنند و مطالبی را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند. باید توجه داشته باشند که قرارداد با باشگاه منعقد شده است و اگر قراردادها را بررسی کنند، یکی از بندهای آن عدم افشای مفاد قرارداد از سوی طرفین است.

وی افزود: اگر مشکلی وجود دارد، بهتر است با مسئولان باشگاه صحبت کنند، نه اینکه در رسانه‌ها مطالبی مطرح شود که موجب دلخوری هواداران از خودشان شود. انتظار دارم در این مسائل، کمی هم هوای هم‌تیمی‌هایشان را داشته باشند. برخی صحبت‌ها به نفع علی‌آقا نیست و ممکن است باعث رنجش هم‌تیمی‌هایش شود.

مالک باشگاه تراکتور ادامه داد: علی عاقل‌تر از این حرف‌هاست. اگر مشکلی با باشگاه دارد، آن را مطرح و پیگیری کند؛ البته تصور نمی‌کنم در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد. گاهی خودشان موضوعاتی ایجاد می‌کنند و سپس به دنبال حل آن می‌روند. به نظر می‌رسد تمایل دارند همواره در رسانه‌ها حضور داشته باشند و اجازه ندهند شرایط با آرامش ادامه پیدا کند و این مسائل به حاشیه تبدیل می‌شود.

زنوزی مطلق در پایان این بخش از صحبت‌هایش گفت: توصیه می‌کنم علی‌آقا کمی بر خود مسلط باشد. افتخار بزرگی کسب کرده و ما نیز از این موفقیت گذشته و قدردانی کرده‌ایم. به خاطر بزرگی خودشان، بهتر است بر خود مسلط باشند و مسائل را با آرامش پیگیری کنند.

تراکتور در آستانه ۵۶ سالگی؛ افتخاراتی فراتر از جام‌ها

مالک باشگاه تراکتور در آستانه پنجاه‌وششمین سالروز تأسیس این باشگاه، ضمن تبریک به هواداران، اظهار کرد : پنجاه‌وششمین سالروز تأسیس باشگاه تراکتور را به هواداران تبریک می‌گویم. هوادارانی که طی پنجاه‌وشش سال پشت تیم خود بوده‌اند، هستند و خواهند بود. جا دارد از همه آن‌ها قدردانی و تشکر کنم. امیدوارم در آینده افتخارات بیشتری برای باشگاه و هواداران کسب کنیم.

وی ادامه داد: شاید در طول این سال‌ها جام‌های زیادی کسب نکرده باشیم، اما افتخارات فراوانی داریم که بسیاری از باشگاه‌ها از آن محروم هستند. تراکتور متعلق به شهر اولین‌هاست و اتفاقات متعددی برای نخستین بار در فوتبال و باشگاه‌داری ایران با این باشگاه رقم خورده است. ما در برخی حوزه‌ها پیش‌قدم شده‌ایم و تلاش کرده‌ایم اخلاق‌مداری را در فوتبال جاری کنیم. در مسائل مختلف باشگاه‌داری نیز اقداماتی انجام داده‌ایم که هواداران بیش از من در جریان آن‌ها هستند.

زنوزی مطلق با اشاره به شعارهای هواداری تراکتور، خاطرنشان کرد: شعار «عیبی یوخ» و همچنین شعار «ادب، شرف شعاریمیز؛ تیراختور آذربایجان و ایران افتخاری‌میز» از جمله شعارهایی است که نباید ساده از کنار آن عبور کرد. باید به مفهوم این شعارها توجه کنیم؛ چراکه بیانگر بسیاری از ارزش‌ها، هویت، فرهنگ و نگاه هواداران تراکتور است.

وی در پایان گفت: پنجاه‌وششمین سالروز تأسیس باشگاه تراکتور را بار دیگر به همه هواداران تبریک می‌گویم و امیدوارم در ادامه مسیر بتوانیم افتخارات بیشتری برای این باشگاه، هواداران و فوتبال ایران رقم بزنیم.