وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد؛

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد؛

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی وزیر علوم تحقیقات و فناوری صراف شامگاه پنجشنبه در جمع مجمع نمایندگان و روسای دانشگاه‌های دولتی مازندران در بابلسر اظهار کرد: تولید محصولات فناورانه از جمله ضرورت‌های مهم برای دانشگاه نسل چهارم است که این رویه با شتاب انجام می‌شود.

وی گفت: دانشگاه‌ها نباید فقط چشم انتظار اعتبارات دولتی باشند بلکه با بهره مندی از ظرفیت‌های مختلف و رونق تولید محصولات فناورانه، درآمد‌های خود را افزایش دهند.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به این مطلب که در گذشته اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دانشگاه‌های کشور ۳.۵ درصد بوجه کشور بود، اظهار کرد: با توجه به توسعه مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری نه تنها بودجه این مجموعه افزایش پیدا نکرد بلکه به ۲.۵ درصد کاهش یافت.

سیمایی صراف با بیان این مطلب که نمایندگان مجلس در تصویب بودجه سال آینده افزایش اعتبارات دانشگاه‌ها را مد نظر قرار دهند، اظهار کرد: با وجود تحریم‌های ظالمانه دشمن، تولید محصولات در دانشگاه‌های کشور با شتاب در حال توسعه است.

وی ادامه داد: اعزام استاد و دانشجو به فرصت مطالعاتی یک ضرورت مهم است که در همه کشور‌های دنیا انجام می‌شود و اگر دانشگاه‌ها ۵۰ درصد هزینه را پرداخت کنند وزارت علوم ۵۰ درصد دیگر هزینه فرصت‌های مطالعاتی را پرداخت می‌کند.