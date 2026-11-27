باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اذعان کرد که ایالات متحده در حال حاضر هیچ فعالیت قابل‌توجهی مرتبط با تأسیسات هسته‌ای ادعایی ایران در زیر کوه کلنگ، در نزدیکی نطنز، مشاهده نمی‌کند.

ترامپ ادعا کرد: «ما آنها را به‌دقت زیر نظر داریم. آنها نتوانسته‌اند هیچ کاری در سایت‌های هسته‌ای خود که ما نابود کردیم، انجام دهند. ما قطعاً کوه کلنگ را هدف قرار خواهیم داد، اما تاکنون هیچ فعالیت واقعی در آنجا مشاهده نکرده‌ایم.»

رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر گفته بود که واشنگتن باید به چندین سایت در ایران حمله کند و اشاره کرده بود که این سایت‌ها ممکن است شامل یک تأسیسات ادعایی در زیر کوه کلنگ نیز باشند.

ایران بار‌ها تأکید کرده است که اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره وجود یک تأسیسات هسته‌ای جدید و مشکوک در جمهوری اسلامی، بی‌اساس است.

رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه ادعا کرد که پیروزی بر ایران «در دسترس» است و در عین حال مدعی شد که دولتش برای دستیابی به توافق و جلوگیری از تلفات بیشتر، تمام فرصت‌های ممکن را در اختیار تهران قرار می‌دهد.

ترامپ در جریان تماس‌های تلفنی به مناسبت روز شکرگزاری با نظامیان آمریکایی گفت که نتیجه درگیری به تصمیم او بستگی دارد، اما در عین حال درباره اینکه آیا ایران توافق را خواهد پذیرفت یا نه، ابراز تردید کرد.

ترامپ ضمن تمجید از نیرو‌های آمریکایی بار دیگر اظهارات بی اساس خود درباره تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای را تکرارا کرد و گفت که واشنگتن اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

ترامپ همچنین مدعی شد که آمریکا برای رهگیری تهدید‌های متوجه کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، ۱۵۰ موشک شلیک کرده است.

ترامپ با بیان اینکه آمریکا به نفت خاورمیانه وابسته نیست، مدعی شد این کشور منابع انرژی کافی در اختیار دارد و ذخایر نفتی آمریکا در مجموع با ذخایر ونزوئلا، بیش از نیمی از کل ذخایر نفت جهان را تشکیل می‌دهد.

منبع: تاس