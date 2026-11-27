باشگاه خبرنگاران جوان - طرح کالابرگ الکترونیکی (سبد کالا) به عنوان مهم‌ترین طرح حمایتی دولت برای جبران هزینه‌های کالا‌های اساسی خانوار‌ها در حال اجراست.

مهرماه امسال بود که طرح ثبت اطلاعات برای افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ کلید خورد و سرپرستان خانواده‌ها برای افزایش اعتبار

ثبت نام کردند و مقرر شد به حساب سرپرستان خانواده‌ها افزایش یابد.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما هنوز این مبلغ به حساب آنها واریز نشده است.

متن پیام شهروندخبرنگار



با سلام و احترام قرار بود از این ماه برای تمام کسانی که فرم خود اظهاری پر کرده‌اند میزان شارژ کالابرگ شان افزایش یابد، اما هیچ افزایش اعتباری صورت نگرفته است. حالا هم برای پیگیری، سامانه دچار اشکال است و برای مرتفع شدن مشکل باید به پیام رسان فیلتر شده دشمن مراجعه کنیم. لطفا پیگیری کنید.