باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - شهرک صنعتی بشرویه این روز‌ها گواهی بر همت صنعتگران و تولیدکنندگان خطه کویری است که با تکیه بر توان داخلی، چرخ اقتصاد را به حرکت درآورده‌اند. در این شهرک صنعتی، واحد‌های تولیدی مختلفی از جمله کارخانه تولید مفتول، حصاری و محصولات متنوع دیگر در طول سال فعال هستند و سهم مهمی در پویایی اقتصادی منطقه ایفا می‌کنند؛ به‌طوری‌که میزان صادرات سالیانه واحد‌های فعال در این مجموعه به حدود ۲ میلیون دلار می‌رسد.

روشنایی امید بر تارک شهرک صنعتی بشرویه

در ۲ سال اخیر با راه‌اندازی واحد‌های تولیدی جدید، سکوت شهرک صنعتی بشرویه جای خود را به طنین صدای کار و تلاش داده است. هم‌اکنون علاوه بر واحد‌های فلزی، تولیدکنندگانی در حوزه‌های مختلف نظیر تولید کنسانتره باریت، فرآوری خاک بنتونیت و همچنین واحد منحصر‌به‌فرد تولید موتور کولر آبی در استان خراسان جنوبی، در این شهرک مشغول به فعالیت هستند.

سرپرست فرمانداری بشرویه در این خصوص اظهار داشت: در حال حاضر شهرک صنعتی بشرویه با ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند، اما با همین میزان ظرفیت نیز توانسته چراغ تولید را در ۷ واحد تولیدی روشن نگه دارد و برای بیش از ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند.

آمادگی کامل برای جذب سرمایه‌گذاران جدید

آخوندزاده با اشاره به زیرساخت‌های فراهم‌شده برای توسعه فعالیت‌های صنعتی در این شهرستان افزود: در حال حاضر ۳ سوله آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران در شهرک صنعتی بشرویه وجود دارد و زمین‌های متعددی نیز آماده‌سازی شده است که پس از اخذ مجوز‌های لازم، جهت سرمایه‌گذاری واگذار خواهند شد.

تداوم این روند رو‌به‌رشد و شکوفایی ظرفیت‌های پنهان صنعتی در بشرویه، نیازمند حمایت بیش از پیش دولت و تسهیل‌گری دستگاه‌های متولی است تا با فعال‌سازی مابقی ظرفیت‌های شهرک، شاهد جهش تولید و اشتغال بیشتری در این منطقه باشیم.