باشگاه خبرنگاران جوان - براساس برنامه زمانی اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۶ در روزهای ۱۶ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۵ انجام می گیرد.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۶ در روزهای پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت و جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.

همچنین مجموعه‌های امتحانی شامل دروس امتحانی، ضرایب دروس امتحانی، رشته‌گرایش‌ها آزمون ورودی مقطع کارشناسی ‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ پیش از این اعلام شده است.

پذیرش دانشجو در آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی مربوط به‌همراه آخرین مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و پذیرش آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ صورت خواهد گرفت.

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ همزمان با ثبت نام در ۱۶ آذر ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود و در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.

پیش از بررسی عناوین دروس امتحانی، ضرایب دروس و رشته‌گرایش‌های هر یک از مجموعه‌های امتحانی آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ با دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ نشان داده است حدود ۲۲ رشته و گرایش جدید به مجموعه های امتحانی اضافه شده‌اند که تغییرات دیگر در زمان انتشار دفترچه مشخص می شود.