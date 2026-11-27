باشگاه خبرنگاران جوان -همزمان با سفر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به استان گیلان، بازدید میدانی از بخش‌های مختلف نظام سلامت استان انجام شد.

این بازدید‌ها از مراکز بهداشتی، مجموعه‌های درمانی، پروژه‌های عمرانی، زیرساخت‌های سلامت و سایر بخش‌های مرتبط با ارائه خدمات بهداشتی و درمانی انجام شد و اعضای کمیسیون از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، مسائل و نیاز‌های این حوزه قرار گرفتند.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از سایت لاکان، بیمارستان الزهرا (س)، بیمارستان پورسینا و بیمارستان امیرالمؤمنین (ع)، مرکز شماره ۱۵، بیمارستان شفا، داروخانه هلال‌احمر و مرکز شماره ۸، بیمارستان رازی، مرکز شماره ۹، بیمارستان رسول اکرم (ص) و مرکز شماره ۱۳ بازدید کردند.

در جریان این برنامه‌ها، وضعیت زیرساخت‌ها و امکانات مراکز، روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی، نیاز‌های تجهیزاتی، ظرفیت ارائه خدمات و چالش‌های موجود در بخش‌های مختلف حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت.