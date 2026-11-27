وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد؛

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد؛

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز جمعه در نشست شورای اداری بابلسر در دانشگاه مازندران اظهار کرد: برای حل مشکل کلی معیشت کارکنان دانشگاه‌های با سازمان ادرای و استخدامی پیگیر این مشکل هستیم تا گره‌های قانونی این حل شود.

وی گفت: بر اساس آخرین پیگیری‌های انجام شده با سازمان اداری و استخدامی قول مساعد داده شد تا مشکل معیشت کارکنان دانشگاه‌های کشور برطرف شود.

وزیر علوم با اشاره به این مطلب که تامین مسکن برای کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور از جمله دغدغه‌های جدی محسوب می‌شود، اظهار کرد: تا کنون ۷۰۰ هکتار زمین برای ساخت مسکن دانشگاهیان اختصاص یافت و این رویه ادامه خواهد داشت.

سیمایی صراف تصریح کرد: به همه روسای دانشگاه‌های کشور اعلام شد که به سرعت برای اختصاص زمین جهت مسکن دانشگاهیان اقدام کنند تا از دانشگاه‌های دیگر عقب نباشند.