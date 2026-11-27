باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - مراسم افتتاح ۹ طرح محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی در نهبندان که در آستانه برگزاری رزمایش بزرگ عشایر نهبندان و در محل روستای ابراهیمی برگزار شد، با حضور نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی، استاندار خراسان جنوبی، سردار بهروز فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) استان و جمعی از مسئولان محلی همراه بود و پروژه‌های متعددی تقدیم مردم منطقه شد.

برای اجرای این مجموعه طرح‌ها که با محوریت محرومیت‌زدایی و توسعه مناطق روستایی و عشایری اجرایی شده، در مجموع ۱۴۵ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است که با بهره‌برداری از آن‌ها، ۳ هزار و ۴۰۰ خانوار روستایی از مزایای آن بهره‌مند شدند

یکی از شاخص‌ترین پروژه‌های افتتاح‌شده در این سفر، طرح احیا و مرمت قنات روستای ابراهیمی از توابع بخش سرداران نهبندان بود که پس از ۸ سال چشم‌انتظاری، به همت بسیج سازندگی و جهاد کشاورزی به سرانجام رسید. این پروژه با حجم لوله گذاری ۷۹۰ متر و با اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید تا ۹۵ خانوار روستایی از آب پایدار و مزایای آن بهره‌مند شوند.

مجموعه طرح‌های افتتاح‌شده در این سفر در حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی و زیرساختی شامل موارد زیر است:

* احیا و مرمت ۱۱ رشته قنات در سطح منطقه

* تعمیر و مرمت ۴۸ واحد مسکن محرومین و ایزوگام ۷۰ واحد مسکونی دیگر

* احداث سازه سنگی و ملاتی

* روکش و آسفالت ۷ کیلومتر از محور مواصلاتی نهبندان - زاهدان

* مرمت و بازسازی ۲۰ باب مدرسه

* احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلوواتی

* اجرای ۳۰۰ هکتار عملیات نهال‌کاری

* آغاز عملیات اجرایی خط انتقال آب روستای خوانشرف به طول ۹ کیلومتر

این برنامه‌ها که با حضور استاندار و فرمانده سپاه استان در ابتدای سفر به نهبندان و به منظور شرکت در رزمایش عشایر شهرستان کلید خورد، گامی بلند در راستای امیدآفرینی، تقویت زیرساخت‌های مناطق مرزی و حمایت از اقشار زحمتکش عشایر و روستایی به شمار می‌رود.





