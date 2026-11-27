باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان گشت‌ها و پایش‌های مستمر حفاظتی در پارک ملی خشکی‌ـ‌دریایی بوجاق، ده‌ها رشته تور، ابزار و ادوات مورد استفاده در صید و شکار غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شد.

یعقوب رخشبهار، رئیس پارک ملی خشکی‌ـ‌دریایی بوجاق، با اعلام این خبر اظهار کرد: محیط‌بانان این پارک در جریان گشت‌های میدانی و اقدامات حفاظتی طی هفته گذشته، موفق به کشف و جمع‌آوری ۳۰ رشته تور زیرآبی، ۱۸ دستگاه لاکش، ۱۴ رشته کلکوم، ۱۱ حلقه تیوپ، ۲ دستگاه تله بازگیری و همچنین ۲ قبضه اسلحه شکاری تک‌لول و دولول شدند.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از تنوع زیستی و امنیت زیستگاه‌های پارک ملی بوجاق افزود: جمع‌آوری این ادوات در راستای کاهش فشار بر حیات‌وحش، پیشگیری از صید و شکار غیرمجاز و افزایش ضریب امنیت زیستگاه‌های طبیعی انجام شده است.

رخشبهار تصریح کرد: پارک ملی بوجاق به دلیل برخورداری از زیستگاه‌های ارزشمند تالابی و ساحلی و میزبانی از گونه‌های متنوع جانوری، از اهمیت زیست‌محیطی ویژه‌ای برخوردار است و هرگونه فعالیت غیرمجاز صید و شکار در محدوده این پارک با حساسیت و جدیت رصد و مطابق ضوابط قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد.

رئیس پارک ملی خشکی‌ـ‌دریایی بوجاق در پایان با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی، از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فعالیت مشکوک زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه شبانه‌روزی و رایگان ۱۵۴۰ یا واحدهای محیط‌بانی اطلاع دهند.

منبع: روابط عمومی