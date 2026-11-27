باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، از تأسیسات تولید مواد مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای بازدید کرد و خواستار تولید تسلیحات هسته‌ای بیشتر شد؛ این اقدام چند روز پس از آن صورت گرفت که پیونگ‌یانگ پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای دیدار در جریان سفر اخیرش به آسیا را نادیده گرفت.

کارشناسان می‌گویند کیم احتمالاً قصد دارد زرادخانه هسته‌ای در حال توسعه کشورش را که ستون اصلی حاکمیت اقتدارگرایانه او به شمار می‌رود، به نمایش بگذارد و بار دیگر مخالفت خود را با هرگونه مذاکره احتمالی در آینده درباره برچیدن برنامه هسته‌ای کره شمالی اعلام کند.

خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) روز پنجشنبه گزارش داد که کیم از دو کارخانه تولید مواد هسته‌ای بازدید کرده است؛ یکی از این کارخانه‌ها به‌تازگی افتتاح شده و دیگری در حال توسعه است.

تصاویر منتشرشده از سوی این خبرگزاری، کیم و مقام‌های ارشد نظامی را در حال قدم زدن میان ردیف‌های متراکم تجهیزاتی نشان می‌داد که به نظر می‌رسید سانتریفیوژ‌های مورد استفاده برای تولید اورانیوم با غنای تسلیحاتی باشند. همچنین تصاویری از بازدید آنها از سالن‌هایی منتشر شد که به نظر می‌رسید کلاهک‌های جنگی در آنها به نمایش گذاشته شده است. برخی از این تصاویر تار بودند.

خبرگزاری KCNA همچنین اعلام کرد که کیم روز چهارشنبه از یک پایگاه تولید تجهیزات هسته‌ای و یک مؤسسه تحقیقات هسته‌ای نیز بازدید کرده است.

کره شمالی از زمانی که در سال ۲۰۱۰ برای نخستین بار یک مرکز غنی‌سازی اورانیوم را به گروهی از پژوهشگران آمریکایی در مجتمع اصلی هسته‌ای یونگ‌بیون نشان داد، چند بار وجود چنین تأسیساتی را افشا کرده است.

پیونگ‌یانگ اعلام نکرده است کارخانه‌های تولید مواد هسته‌ای که کیم این هفته از آنها بازدید کرده، در کجا قرار دارند. در ماه ژوئن، پس از آنکه کره شمالی هم‌زمان با گزارش بازدید کیم، بخش‌هایی از یک مرکز غنی‌سازی اورانیوم را به نمایش گذاشت، کارشناسان خارجی ارزیابی کردند که این مرکز احتمالاً تأسیسات دیگری برای غنی‌سازی اورانیوم در مجتمع یونگ‌بیون است.

کیم گفت آخرین بازدیدش از این تأسیسات بخشی از تلاش‌ها برای تقویت توان دفاعی کره شمالی در واکنش به «تهدید‌های هسته‌ای متغیری است که لحظه‌به‌لحظه به شبه‌جزیره کره نزدیک می‌شوند».

بر اساس گزارش خبرگزاری KCNA، وی آمریکا را متهم کرد که متحدان منطقه‌ای خود را به دستیابی به زیردریایی‌های هسته‌ای ترغیب می‌کند و متعهد شده است تسلیحات هسته‌ای خود را با آنها به اشتراک بگذارد.

کیم، طبق گزارش این خبرگزاری، گفت: «اعتبار و واقعیت ملموس برخورداری ما از سلاح هسته‌ای و روند تقویت توانمندی‌های هسته‌ای‌مان از نظر کیفی و کمی، واقعیتی برگشت‌ناپذیر است.»

وی همچنین گفت استقرار سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی کم‌توان در میدان نبرد و در حوزه‌های مختلف عملیاتی، برای انجام مأموریت‌های گوناگون، با توجه به «واقعیت اجتناب‌ناپذیر مواجهه با خطرناک‌ترین کشور دشمن در مرز‌های ما»، امری حیاتی و فوری است؛ اشاره‌ای به کره جنوبی.

کره شمالی در سال‌های اخیر و هم‌زمان با افزایش خصومت‌ها با کره جنوبی، تمرکز خود را بر توسعه چنین تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی افزایش داده است.

مون سونگ موک، تحلیلگر مؤسسه تحقیقات راهبردی کره در سئول، گفت: «ترامپ از تمایل خود برای دیدار با کیم جونگ اون سخن گفته است، اما موضع اساسی آمریکا مبنی بر اینکه کره شمالی باید خلع سلاح هسته‌ای شود، همچنان تغییری نکرده است. بنابراین، کیم جونگ اون می‌خواهد این پیام را منتقل کند که "ببینید ما چقدر قدرتمند هستیم. اگر می‌خواهید با ما دیدار کنید، درباره خلع سلاح هسته‌ای صحبت نکنید. "»

مون افزود که بازدید کیم از تأسیسات هسته‌ای احتمالاً با هدف بررسی میزان پیشرفت اهداف تعیین‌شده دولت در زمینه برنامه هسته‌ای طی سال جاری و مشخص کردن اهداف آینده، پیش از برگزاری نشست پایان سال حزب کارگران، نیز انجام شده است.

وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد اظهارات کیم درباره تسلیحات هسته‌ای میدان نبرد را جدی می‌گیرد و افزود که سئول در چارچوب اتحاد خود با آمریکا، آمادگی نظامی مستحکمی را برای مقابله با تهدید‌های هسته‌ای پیونگ‌یانگ حفظ می‌کند.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی از ارائه ارزیابی درباره تأسیسات هسته‌ای کره شمالی که خبرگزاری KCNA گزارش داده بود، خودداری کرد و این اطلاعات را محرمانه و مختص کره جنوبی و آمریکا دانست.

ترامپ هفته گذشته و در جریان سفر به چین برای شرکت در نشست همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه، بار دیگر بر تمایل خود برای ازسرگیری دیپلماسی با کیم تأکید کرد. با این حال، دیداری میان ترامپ و کیم انجام نشد و پیونگ‌یانگ نیز به‌طور علنی به پیشنهاد رئیس‌جمهور آمریکا واکنشی نشان نداد.

ترامپ در مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک‌پست در هفته جاری، ادعای مطرح‌شده مبنی بر بی‌اعتنایی کیم به پیشنهاد او را رد کرد و گفت: «نه، او آن را نادیده نگرفت. می‌دانید، رهبران زیادی آنجا بودند... زمانی برای دیدار ما وجود خواهد داشت... فقط آن زمان واقعاً زمان مناسبی نبود. آن دو روز بسیار شلوغ بود.»

ترامپ همچنین مدعی شد که می‌تواند با ازسرگیری تبادل نامه‌هایی که در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش میان او و کیم برقرار بود، در هر زمانی دیپلماسی با رهبر کره شمالی را احیا کند؛ هرچند اذعان کرد که این دو رهبر «اخیراً» با یکدیگر مکاتبه‌ای نداشته‌اند.

کیم پیش‌تر گفته بود در صورتی که آمریکا سیاست «خصمانه» خود علیه کشورش را کنار بگذارد و جایگاه کره شمالی به‌عنوان یک کشور هسته‌ای را ـ آن‌گونه که پیونگ‌یانگ تعریف می‌کند ـ به رسمیت بشناسد، امکان بازگشت به مذاکرات وجود دارد.

کارشناسان می‌گویند هدف کیم، کسب شناسایی بین‌المللی به‌عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای است تا بتواند بر اساس این جایگاه، خواستار لغو تحریم‌های بین‌المللی شود.

هفته گذشته، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ارزیابی کرد که کره شمالی در حال گسترش تأسیسات اولیه غنی‌سازی اورانیوم خود در یونگ‌بیون است و این اقدام را «مایه نگرانی جدی» خواند.

سلاح‌های هسته‌ای را می‌توان با استفاده از اورانیوم با غنای بالا یا پلوتونیوم تسلیحاتی تولید کرد و کره شمالی در مجتمع یونگ‌بیون تأسیساتی برای تولید هر دو ماده در اختیار دارد.

چونگ دونگ‌یونگ، وزیر اتحاد کره جنوبی، سال گذشته اعلام کرد که کره شمالی چهار تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم را اداره می‌کند و این مراکز هر روز فعال هستند.

منبع: خبرگزاری آسوشیتدپرس