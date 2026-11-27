باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حضور خبرنگاران مدعی شد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، «مایل است با اوکراین به توافق برسد».

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیرش مبنی بر دوستی با پوتین، مدعی شد که اتخاذ موضع خصمانه در قبال رئیس‌جمهور روسیه به پیشبرد مذاکرات صلح کمکی نخواهد کرد.

ترامپ گفت نمی‌داند آیا پوتین قصد دارد در نشست گروه ۲۰ که قرار است ماه دسامبر در میامی برگزار شود، شرکت کند یا خیر؛ اما افزود: «اگر بخواهد بیاید، قطعاً می‌تواند.»

وی بار دیگر ادعای خود را تکرار کرد که اگر روسیه از گروه هشت (G۸) کنار گذاشته نشده بود، جنگ اوکراین آغاز نمی‌شد.

ترامپ گفت: «به نظرم زمانی که روسیه در این گروه حضور داشت، گروه بسیار قدرتمندتری بود.» وی افزود که اگر در آن زمان حق رأی داشت، به حذف روسیه از این گروه رأی نمی‌داد.

منبع: بریکینگ د نیوز