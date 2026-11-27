باشگاه خبرنگاران جوان - طرح جذب دانشجویان مستعد دانشگاه‌های برتر به معلمی رویکرد تازه‌ای برای شناسایی و تربیت معلمان آینده است. دانشگاه فرهنگیان نیز با هدف استخدام دانشجویان برتر در آموزش و پرورش اقدام به جذب نیرو کرد. با توجه به اینکه این قشر فرهیخته، جزیی از سرمایه‌های این مرز و بوم هستند، اجرای طرح استخدام معلمان به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با عرض سلام و ادب و احترام وقت بخیر ببخشید بنده چند تا درخواست دارم اگه امکانش هست لطف کنید و به هر مسئول و وزیری که کاری از دستشون برمیاد انتقال بفرمایید که صدای بنده به گوش برسد؟

جذب دانشجویان برتر دانشگاه‌های برتر در دانشگاه فرهنگیان که شامل دانشجویان ترم سوم کارشناسی ارشد ناپیوسته‌ی علوم قرآن و حدیث دانشگاه شیراز هم شود. استخدام معلمان غیر رسمی که در مدارس غیر انتفاعی به عنوان معلم حق التدریس آزاد درس داده‌اند و جذب دانشجویان برتر دانشگاه‌های برتر در شغل‌های دولتی سال ۱۴۰۶ سرباز معلم گرفتند.

فکری به حال جوانانی که درس خوانده‌اند و تلاش کرده‌اند و نمرات و معدل و رزومه کاریشان هم خوب است و می‌خواهند در راه رضای خدا می‌خواهند به کشورمان خدمت کنند، باشید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.