باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد شیرپنجه رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه درباره آخرین وضعیت پارک ملی دریاچه ارومیه در فصل پاییز گفت: با توجه به حضور پرندگان مهاجر و بومی پایش مستمر پوشش گیاهی، آبشخور‌ها و زیستگاه‌های حساس برای تأمین شرایط مناسب حیات‌وحش انجام می‌شود و شرایط فعلی نیز مطلوب است.

رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: وضعیت این پارک باید با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، میزان بارندگی‌ها و منابع آبی ارزیابی می‌شود و بخش‌هایی از پارک ملی همچنان از ظرفیت‌های ارزشمند اکولوژیکی برخوردار است.

وی با بیان اینکه پوشش گیاهی مناطق جزیره‌ای و سواحل بر اساس شرایط رطوبتی و بارندگی‌ها دستخوش تغییرات فصلی می‌شود، اظهار کرد: پایش مستمر پوشش گیاهی، آبشخور‌ها و زیستگاه‌های حساس برای اطمینان از فراهم بودن شرایط مناسب حیات‌وحش، از اولویت‌های این اداره در فصل جاری است.

رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: میزان تأثیرگذاری بارندگی‌ها به شدت، تداوم و پراکنش جغرافیایی آنها بستگی دارد و کارشناسان این اداره وضعیت آبگیر‌ها و منابع آبی جزایر و مناطق مختلف را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند تا نیاز‌های زیستی گونه‌های جانوری بهتر مدیریت شود.

وی فصل پاییز را یکی از مهم‌ترین دوره‌های تنوع زیستی در پارک ملی دریاچه ارومیه دانست و گفت: در این فصل با آغاز مهاجرت پاییزی، گونه‌های مختلف پرندگان مهاجر برای زمستان‌گذرانی یا استراحت در مسیر مهاجرت به زیستگاه‌های آبی منطقه مراجعه می‌کنند.

شیرپنجه با اشاره به موقعیت جغرافیایی دریاچه ارومیه و قرار گرفتن آن در مسیر‌های مهم مهاجرت پرندگان، اهمیت بین‌المللی این زیستگاه را یادآور شد و افزود: حضور پرندگان آبزی و کنارآبزی از جمله فلامینگوها، اردک‌ها، چنگر‌ها و سایر گونه‌های مهاجر در این منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: بارندگی‌ها نقش مهمی در پویایی اکوسیستم و زنجیره غذایی دارند؛ افزایش رطوبت خاک موجب رشد گیاهان مرتعی و علفی می‌شود و این موضوع برای گونه‌های گیاه‌خوار به‌ویژه قوچ و میش ارمنی و گوزن زرد ایرانی اهمیت زیادی دارد.

رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه یادآور شد: بهبود شرایط آبگیر‌ها هم با استمرار بارش‌های فعلی می‌تواند دسترسی پرندگان آبزی و کنارآبزی به منابع غذایی و زیستگاه‌های مناسب برای استراحت را افزایش دهد، اما وضعیت منابع غذایی در تمام نقاط پارک یکسان نیست و به شرایط هر زیستگاه بستگی دارد.

به گفته وی، پایش وضعیت پوشش گیاهی، منابع آب و شرایط تغذیه‌ای حیات‌وحش از برنامه‌های مستمر کارشناسان و محیط‌بانان پارک ملی دریاچه ارومیه است.