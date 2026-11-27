باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، در تماس تلفنی با جراح جابر الأحمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت، درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرد.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، دو طرف در این تماس ضمن بررسی مناسبات دوجانبه، درباره راهکار‌های تقویت روابط نزدیک و برادرانه اسلام‌آباد و کویت تبادل نظر کردند.

وضعیت و مسائل مرتبط با رفاه و آسایش جامعه پاکستانی‌های مقیم کویت نیز از دیگر محور‌های این گفت‌و‌گو بود.

وزیران خارجه پاکستان و کویت همچنین دیدگاه‌های خود را درباره تحولات اخیر منطقه و پیامد‌های آن برای صلح و امنیت منطقه‌ای مطرح کردند.

اسحاق دار در این تماس تأکید کرد که گفت‌و‌گو و دیپلماسی همچنان تنها مسیر عملی و قابل اتکا برای حل اختلافات و دستیابی به صلح پایدار در منطقه است.

منبع: الجزیره