باشگاه خبرنگاران جوان -قیه اکبری در بخش صفحات فضای مجازی، ابراهیم قلعه‌کفائی در بخش نشریات علمی، اندیشه‌ای و تمدنی، محمدرضا سلطانی‌وش در بخش نشریات تحلیلی، انتقادی و گفتمانی و بهنام علی‌پوریانی در بخش نشریات زبان‌های محلی و خارجی، از برگزیدگان این جشنواره هستند.

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه ضمن تبریک این موفقیت به دانشجویان برگزیده و جامعه رسانه‌ای دانشگاه، این دستاورد را بازتابی از ظرفیت فکری و خلاقیت رسانه‌ای دانشجویان دانست و ابراز امیدواری کرد که این درخشش زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر نشریات دانشجویی دانشگاه در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشد.

منبع:دانشگاه ارومیه