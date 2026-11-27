باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین جشنواره حیات فاطمی پنجشنبه‌شب پنجم آذر، با حضور کارشناسان و علمای دینی از کشور‌های کویت، عراق، لبنان، بحرین و یمن و جمعی از مردم در آمل آغاز شد.

آیین افتتاحیه این جشنواره در میدان ۱۷ شهریور و پیش از تجمعات شبانه مردمی برگزار شد. آغاز برنامه‌ها با حرکت کاروان شادی از آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) همراه بود که با حضور فرماندار، امام جمعه، فرمانده سپاه ناحیه آمل، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و اعضای ستاد جشنواره برگزار شد. اعضای این کاروان با اهدای شاخه‌های گل به مغازه‌ها و موکب‌های مسیر منتهی به میدان ۱۷ شهریور، آغاز جشنواره را اعلام کردند.

کمالی دبیر اجرایی چهارمین جشنواره حیات فاطمی آمل گفت: این جشنواره از پنجم تا نهم آذرماه، به مدت پنج شب، از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در میدان ۱۷ شهریور شهرستان آمل برگزار می‌شود.

او افزود: برنامه‌های این جشنواره هر شب با مشارکت نهادها، مجموعه‌ها و گروه‌های مردمی فعال شهرستان اجرا می‌شود که تنوع برنامه‌ها نیز در هر شب متفاوت و ویژه‌تر خواهد بود.

کمالی با بیان اینکه هدف اصلی این جشنواره ایجاد شور و نشاط اجتماعی و شاد کردن دل مردم در ایام میلاد حضرت زهرا (س) است، گفت: تلاش شده با تدارک برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، لحظاتی شاد و خاطره‌انگیز برای خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم فراهم شود تا در کنار یکدیگر نشاط فاطمی را تجربه کنند.

دبیر اجرایی چهارمین جشنواره حیات فاطمی، با اشاره به نقش گروه‌های مردمی در برگزاری این رویداد، افزود: میزبانی برنامه‌های هر شب به مجموعه‌ها و گروه‌های مردمی فعال شهرستان سپرده شده تا علاوه بر ایجاد همدلی و مشارکت اجتماعی، ظرفیت‌های مردمی آمل در برگزاری جشن‌های مذهبی و فرهنگی نیز به نمایش گذاشته شود.

کمالی، همچنین از اجرای برنامه‌های تبلیغی و شاد در محلات مختلف شهر آمل در این مدت خبر داد و گفت: پیش از آغاز جشنواره، کاروان شادی حیات فاطمی از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل با حضور در محلات مختلف آمل، مردم را به شرکت در جشن‌های میلاد حضرت زهرا (س) دعوت کرد.

او افزود: پیش از این نیز پوستر چهارمین جشنواره حیات فاطمی با حضور امام جمعه ورسانه‌های شهرستان آمل رونمایی شده بود.

کمالی در پایان از مردم آمل و شهروندان مازندران دعوت کرد با حضور در این جشنواره، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد فرهنگی و مردمی سهیم باشند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران